बिना शिक्षक, बिना किताब… ग्रेड जरूर मिल रहा है, लेकिन कला नहीं सीख पा रहे बच्चे

जयपुर। कक्षा में ढोलक नहीं, हारमोनियम नहीं, रंग–कूची भी नहीं… फिर भी कॉपी में बच्चों को पूरे 100 नंबर और रिपोर्ट कार्ड में ‘ए’ ग्रेड मिल जाता है। यह तस्वीर है राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कला शिक्षा की, जहां कागजों में सब ठीक है, लेकिन हकीकत में लाखों बच्चे कला सीखने के अधिकार से वंचित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में कला शिक्षा को अनिवार्य और बच्चों के मानसिक-भावनात्मक विकास के लिए जरूरी माना गया है। केन्द्र सरकार हर साल करोड़ों रुपये का बजट भी भेज रही है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम बन चुके हैं, कला किट खरीदी गई है, लेकिन सबसे जरूरी कड़ी कला शिक्षक पिछले 33 साल से गायब हैं। वर्ष 1992 के बाद से संगीत शिक्षकों की द्वितीय और तृतीय श्रेणी की भर्ती लगभग बंद है। पिछले 32–33 साल में सिर्फ 28 शिक्षकों को ही नौकरी मिली है। राजस्थान के 14,032 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से केवल 43 स्कूलों में ही संगीत विषय संचालित है। इनमें भी स्वीकृत 43 पदों में से 15 खाली पड़े हैं। यानी जहां व्यवस्था है, वहां भी शिक्षक नहीं।