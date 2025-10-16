Rajasthan : बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो-ट्रेलर में आमने-सामने की भिड़ंत, 4 व्यक्तियों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत, एक गंभीर घायल

सड़क हादसे के जले वाहन। फोटो पत्रिका
Balotara Horrific Road Accident : बालोतरा में आज सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। बालोतरा में ट्रेलर-स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर में चार व्यक्तियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। साथ एक गंभीर रुप से घायल को जोधपुर रैफर किया गया है। ये सभी सिणधरी (बालोतरा) से गुड़ामालानी (बाडमेर) जा रहे थे। सभी गुड़ामालानी के डाभड़ के निवासी है।
राजस्थान में सड़क हादसों का सिलसिला थम नहीं है। जैसलमेर बस हादसे के बाद आज सुबह ही बालोतरा–सिणधरी मेगा हाईवे पर ट्रेलर व स्कॉर्पियो गाड़ी में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। ट्रेलर और स्कॉर्पियो की आमने-सामने भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसा इतना भयावह था कि स्कॉर्पियो में सवार 4 युवकों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है।
जानकारी के मुताबिक गुड़ामालानी के डाबड़ गांव के 5 दोस्त स्कॉर्पियो में सवार होकर सिणधरी आए थे। यहां एक होटल में खाना खाने के बाद वे रात को वापस लौट रहे थे। सड़ा सरहद क्षेत्र में सामने से आ रहे ट्रेलर से जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग भड़क उठी।
ट्रेलर चालक ने जान जोखिम में डालते हुए स्कॉर्पियो के चालक को बाहर खींचने की कोशिश की और एक युवक को बचाने में सफल रहा। इसी दौरान आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल युवक को सिणधरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे जोधपुर रेफर किया गया।
आग इतनी विकराल थी कि स्कॉर्पियो के दरवाजे जाम हो गए और चार युवक भीतर ही फंस गए। कुछ ही मिनटों में वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों के शव पूरी तरह जल जाने से पहचान संभव नहीं हो पाई है। डीएनए जांच के बाद ही पहचान की प्रक्रिया होगी।
घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक रमेश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान, डिप्टी निरज शर्मा, उपखंड अधिकारी समंदर सिंह भाटी, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी वाकाराम चौधरी सहित, परिवहन अधिकारी प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। RGT कंपनी और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। जले हुए वाहन और पोटलियों में रखे अवशेष देखकर परिजन बिलख पड़े। पूरे गुड़ामालानी क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। फिलहाल प्रशासन ने हाईवे को क्लियर करवा दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।
