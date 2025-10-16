Rajasthan : बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो-ट्रेलर में आमने-सामने की भिड़ंत, 4 व्यक्तियों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत, एक गंभीर घायल

राजस्थान में सड़क हादसों का सिलसिला थम नहीं है। जैसलमेर बस हादसे के बाद आज सुबह ही बालोतरा–सिणधरी मेगा हाईवे पर ट्रेलर व स्कॉर्पियो गाड़ी में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। ट्रेलर और स्कॉर्पियो की आमने-सामने भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसा इतना भयावह था कि स्कॉर्पियो में सवार 4 युवकों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है।