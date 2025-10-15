जैसलमेर दुखांतिका: स्लीपर बस में आग लगने से 22 लोगों की मौत, सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा; CM से की ये डिमांड

बताते चलें कि यह हादसा राजस्थान की सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पीएम मोदी ने 2 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि दोषी बस मालिक और अधिकारीयों पर कड़ी कार्रवाई हो। घायलों का इलाज जोधपुर के एमजी अस्पताल में चल रहा है, जहां 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जनता का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा।