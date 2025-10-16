Railway : रेलवे की सुविधा, दिवाली व छठ पूजा विशेष ट्रेन शुरू, जानें शेड्यूल

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि गाड़ी संख्या 09003 का संचालन 15 अक्टूबर से 29 नवम्बर तक प्रतिदिन कुल 46 फेरों के लिए किया जाएगा। यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल स्टेशन से प्रात: 10.30 बजे प्रस्थान करेगी। जो मार्ग में रात 11.30 बजे कोटा, 1.05 बजे सवाई माधोपुर, 1.35 बजे गंगापुर सिटी, 2.25 बजे हिंडौन सिटी एवं देर रात 3.20 बजे भरतपुर स्टेशनों पर ठहरते हुए प्रात: 8 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी।