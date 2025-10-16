Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Railway : रेलवे की सुविधा, दिवाली व छठ पूजा विशेष ट्रेन शुरू, जानें शेड्यूल

Railway : रेलवे की सुविधा। दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल-शकूरबस्ती-मुंबई सेंट्रल के बीच दैनिक वातानुकूलित सुपरफास्ट विशेष ट्रेन का संचालन बुधवार से शुरू किया गया है।

less than 1 minute read

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 16, 2025

Railway facilities Diwali and Chhath Puja special trains started Know schedule

फाइल फोटो पत्रिका

Railway : रेलवे की सुविधा। दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल-शकूरबस्ती-मुंबई सेंट्रल के बीच दैनिक वातानुकूलित सुपरफास्ट विशेष ट्रेन का संचालन बुधवार से शुरू किया गया है।

गाड़ी संख्या 09003 का संचालन 29 नवम्बर तक होगा

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि गाड़ी संख्या 09003 का संचालन 15 अक्टूबर से 29 नवम्बर तक प्रतिदिन कुल 46 फेरों के लिए किया जाएगा। यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल स्टेशन से प्रात: 10.30 बजे प्रस्थान करेगी। जो मार्ग में रात 11.30 बजे कोटा, 1.05 बजे सवाई माधोपुर, 1.35 बजे गंगापुर सिटी, 2.25 बजे हिंडौन सिटी एवं देर रात 3.20 बजे भरतपुर स्टेशनों पर ठहरते हुए प्रात: 8 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी।

30 नवम्बर तक कुल 46 फेरे लगाएगी

गाड़ी संख्या 09004 का संचालन 16 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक प्रतिदिन कुल 46 फेरों के लिए किया जाएगा। यह शकूरबस्ती से प्रात: 10.15 बजे प्रस्थान करेगी। दोपहर 2.42 बजे भरतपुर, 3.32 बजे हिंडौन सिटी, शाम 4 बजे गंगापुर सिटी, 5.03 बजे सवाई माधोपुर एवं 6.40 बजे कोटा स्टेशनों पर ठहरते हुए प्रात: 10.30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।

Railway : रेलवे का दिवाली पर तोहफा, रद्द एक दर्जन ट्रेनों का संचालन बहाल, इनमें जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच
जयपुर
Railway Diwali gift A dozen cancelled trains restored four pairs trains to receive additional coaches

16 Oct 2025 03:01 pm

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan : सीएम भजनलाल, सांसद व पूर्व मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी धरा गया

Rajasthan CM Bhajan Lal Bharatpur MP Sanjana Jatav former minister Offensive comments on social media accused arrested
भरतपुर

अब वैर से विधायक के पुत्र की बिगड़ी तबीयत, 2 हार्ट अटैक के बाद भी कार चलाकर भरतपुर से पहुंचा जयपुर

Rajasthan Vaira MLA son Bahadur Singh Koli health deteriorates Bharatpur to Jaipur driving despite two heart attacks
भरतपुर

School Holiday : राजस्थान में स्कूली छात्रों की बल्ले-बल्ले, आज से मिड-टर्म अवकाश शुरू, जानें कब खुलेंगे स्कूल

Rajasthan School Students Happy mid-term vacations start today know when schools reopen
भरतपुर

Rajasthan : भरतपुर में यूपी के एथलीट रिंकू सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हार्ट अटैक की संभावना

Bharatpur UP athlete dies under suspicious circumstances Rinku Singh dream remains unfulfilled
भरतपुर

CM Bhajanlal Nadbai Visit : 18 अक्टूबर को नदबई आएंगे सीएम भजनलाल, तैयारियां तेज

CM Bhajanlal Nadbai visit on 18 October preparations are in full swing
भरतपुर
