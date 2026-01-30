राजस्थान: पहले बनाया जिला फिर किया निरस्त, अब लोगों को मिली बड़ी सौगात, दौड़ी खुशी की लहर

Photo- Patrika
Rajasthan Roadways: राजस्थान में गहलोत सरकार के राज में बने नए जिले केकड़ी को सरकार ने समाप्त कर दिया था। सरकार के इस फैसले का लोगों ने खूब विरोध किया था।
अब सरकार लोगों को सौगात दे रही है। केकड़ी में हाल ही शुरू हुए रोडवेज बस डिपो से अब क्षेत्रवासियों को एक और बड़ी सुविधा मिल गई है।
केकड़ी से प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू हो गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को अब यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी।
शुक्रवार से खाटूश्यामजी, गोवर्धनजी, सांवरिया सेठ तथा सवाई माधोपुर स्थित गणेश मंदिर के लिए नियमित सीधी बस सेवा शुरू हो गई।
गौरतलब है कि डिपो के उद्घाटन अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने घोषणा की थी कि केकड़ी से न केवल बड़े शहरों बल्कि प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए भी सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी।
विधायक की इस घोषणा को रोडवेज प्रशासन ने धरातल पर उतारते हुए श्रद्धालुओं के लिए यह बड़ी सौगात दी है। विधायक के निजी सचिव अश्विनी शर्मा ने बताया कि गोवर्धनजी के लिए बस सुबह 8 बजे केकड़ी से रवाना होगी, जो रात्रि 9 बजे गोवर्धन से वापस केकड़ी पहुंचेगी।
वहीं खाटूश्यामजी के लिए बस प्रातः 5 बजे केकड़ी से प्रस्थान करेगी और दोपहर ढाई बजे खाटूश्यामजी से लौटेगी। उन्होंने बताया कि सांवरिया सेठ के लिए बस सुबह पौने 7 बजे केकड़ी से रवाना होगी तथा दोपहर डेढ़ बजे सांवरिया सेठ से वापस केकड़ी आएगी।
इसी प्रकार सवाई माधोपुर गणेशजी के लिए बस सुबह साढ़े 8 बजे केकड़ी से चलेगी और दोपहर ढाई बजे सवाई माधोपुर से वापसी करेगी।
धार्मिक स्थलों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। विधायक गौतम ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र के विकास और आमजन की सुविधा उनकी प्राथमिकता है।
आने वाले समय में और भी शहरों तथा तीर्थ स्थलों के लिए बस सेवाएं शुरू करवाई जाएंगी ताकि क्षेत्रवासियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
