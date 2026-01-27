Pushkar: ड्राई-डे पर RAC कांस्टेबल ने मचाया उत्पात, पति-पत्नी से की बदसलूकी, फिर हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी

हाथ जोड़कर माफी मांगता कांस्टेबल। फोटो- पत्रिका
पुष्कर। पुष्कर में इजरायली धर्मस्थल बेदखबाद के पास लगाए गए बेरिकेड पर तैनात आरएसी के वर्दीधारी गार्ड पप्पू मीणा ने 26 जनवरी को सूखा दिवस पर रात करीब आठ बजे नशे में जमकर उत्पात मचाया। इसी दौरान नोएडा के दंपती की कार रोककर बदसलूकी करने से विवाद हो गया। स्थानीय युवकों ने सिपाही को मौके से हटाया।
दंपती की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा व थानाधिकारी विक्रम सिंह को शिकायत करने पर सिपाही ने मौके से भागने की कोशिश की, जिसे पकड़कर स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया। थाने पर की गई जांच में सिपाही का नशे में होना मिलने पर उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मामला आरएसी का होने के कारण स्थानीय पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रेषित की है।
जानकारी के अनुसार नोएडा की विदुषी उपाध्याय सोमवार रात करीब आठ बजे पति के साथ लौट रही थीं। इजरायली धर्मस्थल के सामने बेरिकेडिंग पर तैनात गार्ड पप्पू मीणा ने कार रोक दी। विदुषी उपाध्याय का आरोप था कि नशे में सिपाही ने कार के बोनट व साइड ग्लास पर हाथ से कई बार मारने के साथ बदसलूकी की। विवाद बढ़ने पर स्थानीय युवक एकत्र हो गए, जिन्होंने सिपाही को पंचकुंड रोड पर एक रेस्टोरेंट ले जाकर पकड़ा।
महिला के एएसपी दीपक शर्मा व थानाधिकारी विक्रम सिंह को शिकायत करने के दौरान सिपाही पंचकुंड रोड की तरफ भाग गया। महिला के पति ने उसका पीछा कर उसे पकड़ा और मौके पर पहुंचे एएसआई गोपाल लाल व छीतरमल वैष्णव को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ भी दिखा। आरोपी पप्पू मीणा का मेडिकल कराने पर उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके उप जिला मजिस्ट्रेट गुरूप्रसाद तंवर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मुचलके पर छोड़ दिया गया।
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर सिपाही ने अपना नाम राकेश मीणा व बेल्ट नंबर 872 बताया, जबकि पुलिस की जांच में उसका नाम पप्पू मीणा और बेल्ट नंबर अलग पाए गए।
एएसआई ने मौके पर पहुंचकर आरएसी सिपाही पप्पू मीणा को लाकर मेडिकल कराया, जिसमें शराब सेवन प्रमाणित हुआ। उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। संबंधित अधिकारी को लिखित में सूचना भिजवा दी गई है। उसे पुष्कर से रिलीव कर दिया गया है।
