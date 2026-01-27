27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Pushkar: ड्राई-डे पर RAC कांस्टेबल ने मचाया उत्पात, पति-पत्नी से की बदसलूकी, फिर हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी

पुष्कर में 26 जनवरी की रात एक आरएसी सिपाही नशे में उत्पात मचाने लगा। इस दौरान उसने नोएडा के दंपती के साथ बदसलूकी की, जिससे विवाद बढ़ गया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Jan 27, 2026

Drunk constable creates ruckus, Drunk constable creates ruckus in Pushkar, Drunk constable creates ruckus in Rajasthan, Pushkar News, Rajasthan News, नशे में कांस्टेबल का हंगामा, नशे में कांस्टेबल का हंगामा इन पुष्कर, नशे में कांस्टेबल का हंगामा इन राजस्थान, पुष्कर न्यूज, राजस्थान न्यूज

हाथ जोड़कर माफी मांगता कांस्टेबल। फोटो- पत्रिका

पुष्कर। पुष्कर में इजरायली धर्मस्थल बेदखबाद के पास लगाए गए बेरिकेड पर तैनात आरएसी के वर्दीधारी गार्ड पप्पू मीणा ने 26 जनवरी को सूखा दिवस पर रात करीब आठ बजे नशे में जमकर उत्पात मचाया। इसी दौरान नोएडा के दंपती की कार रोककर बदसलूकी करने से विवाद हो गया। स्थानीय युवकों ने सिपाही को मौके से हटाया।

दंपती की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा व थानाधिकारी विक्रम सिंह को शिकायत करने पर सिपाही ने मौके से भागने की कोशिश की, जिसे पकड़कर स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया। थाने पर की गई जांच में सिपाही का नशे में होना मिलने पर उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मामला आरएसी का होने के कारण स्थानीय पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रेषित की है।

दंपती से की बदसलूकी

जानकारी के अनुसार नोएडा की विदुषी उपाध्याय सोमवार रात करीब आठ बजे पति के साथ लौट रही थीं। इजरायली धर्मस्थल के सामने बेरिकेडिंग पर तैनात गार्ड पप्पू मीणा ने कार रोक दी। विदुषी उपाध्याय का आरोप था कि नशे में सिपाही ने कार के बोनट व साइड ग्लास पर हाथ से कई बार मारने के साथ बदसलूकी की। विवाद बढ़ने पर स्थानीय युवक एकत्र हो गए, जिन्होंने सिपाही को पंचकुंड रोड पर एक रेस्टोरेंट ले जाकर पकड़ा।

मेडिकल में शराब सेवन की पुष्टि

महिला के एएसपी दीपक शर्मा व थानाधिकारी विक्रम सिंह को शिकायत करने के दौरान सिपाही पंचकुंड रोड की तरफ भाग गया। महिला के पति ने उसका पीछा कर उसे पकड़ा और मौके पर पहुंचे एएसआई गोपाल लाल व छीतरमल वैष्णव को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ भी दिखा। आरोपी पप्पू मीणा का मेडिकल कराने पर उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके उप जिला मजिस्ट्रेट गुरूप्रसाद तंवर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मुचलके पर छोड़ दिया गया।

गलत नाम व बेल्ट नंबर बताए

पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर सिपाही ने अपना नाम राकेश मीणा व बेल्ट नंबर 872 बताया, जबकि पुलिस की जांच में उसका नाम पप्पू मीणा और बेल्ट नंबर अलग पाए गए।

इनका कहना है

एएसआई ने मौके पर पहुंचकर आरएसी सिपाही पप्पू मीणा को लाकर मेडिकल कराया, जिसमें शराब सेवन प्रमाणित हुआ। उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। संबंधित अधिकारी को लिखित में सूचना भिजवा दी गई है। उसे पुष्कर से रिलीव कर दिया गया है।

  • विक्रम सिंह, थानाधिकारी पुष्कर

ये भी पढ़ें

कहर बनकर टूटा था मिनी ट्रक, 3 श्रद्धालुओं को 100 मीटर तक घसीटा, दर्दनाक मौत, अंतिम यात्रा में रो पड़ा पूरा गांव
जालोर
Road accident, road accident in Jalore, death of devotees, death of devotees in Jalore, death of devotees in Rajasthan, Jalore accident news, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट इन जालोर, श्रद्धालुओं की मौत, जालोर में श्रद्धालुओं की मौत, राजस्थान में श्रद्धालुओं की मौत, जालोर एक्सीडेंट न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 07:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Pushkar: ड्राई-डे पर RAC कांस्टेबल ने मचाया उत्पात, पति-पत्नी से की बदसलूकी, फिर हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थानी डांसर का शव नाले में मिलने से मचा हड़कंप, मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था- मेरे साथ बहुत बुरा हुआ

Dancer Sunil Rao
अजमेर

पाकिस्तान को ‘बड़ा भाई’ बताकर फंसे प्रिंसिपल, विरोध होने पर बोले, मजाक में कही बात

विवादास्पद बयान देकर फंसे प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल, पत्रिका फोटो
अजमेर

Ajmer News: बजरी माफियाओं का आतंक: ड्यूटी पर तैनात माइंस गार्ड की पीट-पीटकर हत्या

sand mining
अजमेर

दोस्तों के साथ घूमने आए मुंबई के युवक की अजमेर में मौत, रात को सोया तो सुबह नहीं उठ सका

अजमेर

राजस्थान में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी: फरवरी से जुलाई के बीच 12,143 पदों पर परीक्षा, देखें पूरा शेड्यूल

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.