Pushkar: ड्राई-डे पर RAC कांस्टेबल ने मचाया उत्पात, पति-पत्नी से की बदसलूकी, फिर हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी

महिला के एएसपी दीपक शर्मा व थानाधिकारी विक्रम सिंह को शिकायत करने के दौरान सिपाही पंचकुंड रोड की तरफ भाग गया। महिला के पति ने उसका पीछा कर उसे पकड़ा और मौके पर पहुंचे एएसआई गोपाल लाल व छीतरमल वैष्णव को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ भी दिखा। आरोपी पप्पू मीणा का मेडिकल कराने पर उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके उप जिला मजिस्ट्रेट गुरूप्रसाद तंवर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मुचलके पर छोड़ दिया गया।