जयपुर

Jaipur Central Jail: सेंट्रल जेल में दंडित और विचाराधीन बंदी आपस में भिड़े, प्रहरियों से बदसलूकी, दोनों पक्षों की FIR

केंद्रीय कारागार जयपुर में गुरुवार को दंडित और विचाराधीन बंदियों में झगड़ा हो गया। बीच-बचाव करने पर जेल प्रहरियों से भी धक्का-मुक्की की गई।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 15, 2026

Jaipur Central Jail, clash in Jaipur Central Jail, fight in Jaipur Central Jail, Jaipur News, Rajasthan News, जयपुर सेंट्रल जेल, जयपुर सेंट्रल जेल में झड़प, जयपुर सेंट्रल जेल में मारपीट, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

जयपुर केंद्रीय कारागार। फोटो- पत्रिका

जयपुर। केंद्रीय कारागार में गुरुवार सुबह दंडित (सजायाफ्ता) और विचाराधीन बंदी आपस में भिड़ गए। झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे दो जेल प्रहरियों से भी बदसलूकी की गई। जेल में झगड़े और प्रहरियों से मारपीट की सूचना जेल डीजी तक पहुंचने पर उनके निर्देश पर आला अधिकारी जेल पहुंचे। बाद में मामला बंदियों के आपसी विवाद का बताया गया। कार्यवाहक जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि घटना में किसी भी बंदी को चोट नहीं लगी। मौके पर तैनात जेल प्रहरियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग कर दिया।

दोनों तरफ से चार-चार बंदी नामजद

लालकोठी थानाधिकारी प्रकाश ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से बंदियों के दोनों पक्षों की रिपोर्ट भेजी गई, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक पक्ष की ओर से दंडित बंदी हरीशंकर, विष्णु, वीरेंद्र और विक्रम ने आरोप लगाया कि रोज की तरह बंदियों की गिनती हो रही थी, तभी विचाराधीन बंदी संतोष, महेंद्र, राकेश और राजेश ने मारपीट की। आरोप है कि बीच-बचाव करने आए जेल प्रहरियों से भी मारपीट की गई।

वहीं दूसरे पक्ष के संतोष ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गुरुवार सुबह काउंटिंग के दौरान बंदी हरीशंकर, विष्णु, वीरेंद्र और विक्रम बाड़े से बाहर निकालते समय धक्का देकर आगे बढ़ा रहे थे। इसी बात पर विवाद बढ़ा और झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर जांच की जा रही है।

जेल में मोबाइल और वीडियो का मुद्दा

घटना से पहले जयपुर जेल सहित अन्य जेलों में बंदियों के पास मोबाइल मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आरोप है कि कुछ मामलों में बंदियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाले।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Central Jail: सेंट्रल जेल में दंडित और विचाराधीन बंदी आपस में भिड़े, प्रहरियों से बदसलूकी, दोनों पक्षों की FIR

जयपुर

