Jaipur Central Jail: सेंट्रल जेल में दंडित और विचाराधीन बंदी आपस में भिड़े, प्रहरियों से बदसलूकी, दोनों पक्षों की FIR

जयपुर। केंद्रीय कारागार में गुरुवार सुबह दंडित (सजायाफ्ता) और विचाराधीन बंदी आपस में भिड़ गए। झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे दो जेल प्रहरियों से भी बदसलूकी की गई। जेल में झगड़े और प्रहरियों से मारपीट की सूचना जेल डीजी तक पहुंचने पर उनके निर्देश पर आला अधिकारी जेल पहुंचे। बाद में मामला बंदियों के आपसी विवाद का बताया गया। कार्यवाहक जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि घटना में किसी भी बंदी को चोट नहीं लगी। मौके पर तैनात जेल प्रहरियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग कर दिया।