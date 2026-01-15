Army Day 2026: जयपुर में गरजे राजनाथ सिंह, कहा- सेना हमारी ताकत, 2047 तक बनेगी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में सेना हमेशा नागरिकों के साथ मिलकर काम करती है और देश के हर क्षेत्र में इसकी मिसाल देखने को मिलती है। जनता का सेना पर अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सैनिक जनता के परिवार का हिस्सा हैं और जनता जानती है कि वे कभी निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आज दुनिया के लिए शांति दूत के रूप में उभरी है और वर्ष 2047 तक इसे दुनिया की सबसे सशक्त सेना बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।