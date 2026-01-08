राजस्थान में महिला कांस्टेबल से गैंगरेप, ड्यूटी के बहाने होटल ले जाकर दरिंदगी, पूर्व थानाधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

लंबे समय से अपने ही महकमे के कार्मिकों के दुष्कर्म का शिकार होने के बाद उसने आखिरकार दो हफ्ते पहले जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के समक्ष पेश होकर परिवाद सौंपा। इस पर एसपी के निर्देश पर एक उच्च अधिकारी की ओर से आंतरिक जांच की गई। परिवाद में उल्लेखित बिंदुओं की आंतरिक जांच के बाद बुधवार को मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बुधवार को पीड़िता का मेडिकल भी करवाया।