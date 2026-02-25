लीलकी बीड : अधिकारियों की उदासीनता से ग्रामीण और वन्य जीवन दोनों खतरे में, 25 किमी दूर ऐतिहासिक बीड, वर्षों से अभयारण्य बनने का इंतजार

लीलकी बीड में स्थित हाथी टीला केवल ऊंचा पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां खड़े होकर 15 किलोमीटर दूर तक के गांवों का दृश्य देखा जा सकता है। यह नज़ारा न केवल पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि स्थानीय पर्यटन और रोजगार के लिए भी सुपर अवसर प्रदान करता है। ग्रामीणों का कहना है कि लीलकी बीड के विस्तार और विकास के लिए अनेक बार विभाग और मुख्यमंत्री को शिकायतें की जा चुकी हैं। उन्होंने अभयारण्य और कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की भी मांग की, ताकि यह क्षेत्र वन्य जीवन, जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षित गढ़ बन सके। लेकिन अब तक सरकारी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीण और वन्य जीवन दोनों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।