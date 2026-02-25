सालासर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे का बाइक सवार युवकों ने किया अपहरण, युवक की सतर्कता से छोड़ भागे अपहरणकर्ता



चौमूं. चूरू जिले के सालासर थाना क्षेत्र के राजियासर खारा गांव से लापता तीन वर्षीय बच्चे को चौमूं पुलिस ने मंगलवार को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। बाइक सवार दो युवकों ने सालासर से बच्चे का अपहरण कर लिया था, लेकिन एक युवक की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से मासूम को बचा लिया गया। थाना प्रभारी हरबेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच पड़ताल के तहत सामने आया है कि दोपहर तीन बजे राजियासर खारा निवासी चंदन सिंह का तीन वर्षीय बेटा घर के बाहर खेल रहा था।