25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

सालासर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे का बाइक सवार युवकों ने किया अपहरण, युवक की सतर्कता से छोड़ भागे अपहरणकर्ता

इस बीच जयपुर निवासी गौरव सिंधी को पलसाना के पास मंडा क्षेत्र में बाइक सवारों पर संदेह हुआ। उन्होंने बाइक का पीछा किया और चौमूं के मोरीजा रोड, जयपुर-सीकर हाईवे पर बाइक को आड़ी लगाकर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक सवार युवक बच्चे को छोड़कर मौके से फरार हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Feb 25, 2026

Rajasthan Police

फोटो-पत्रिका


चौमूं. चूरू जिले के सालासर थाना क्षेत्र के राजियासर खारा गांव से लापता तीन वर्षीय बच्चे को चौमूं पुलिस ने मंगलवार को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। बाइक सवार दो युवकों ने सालासर से बच्चे का अपहरण कर लिया था, लेकिन एक युवक की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से मासूम को बचा लिया गया। थाना प्रभारी हरबेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच पड़ताल के तहत सामने आया है कि दोपहर तीन बजे राजियासर खारा निवासी चंदन सिंह का तीन वर्षीय बेटा घर के बाहर खेल रहा था।

इसी दौरान बाइक पर आए दो युवकों ने बच्चे का मुंह दबाकर उसे बीच में बैठा लिया और जयपुर की तरफ लेकर आ रहे थे। इस बीच जयपुर निवासी गौरव सिंधी को पलसाना के पास मंडा क्षेत्र में बाइक सवारों पर संदेह हुआ। उन्होंने बाइक का पीछा किया और चौमूं (Chomun) के मोरीजा रोड, जयपुर-सीकर हाईवे (Jaipur-Sikar Highway) पर बाइक को आड़ी लगाकर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक सवार युवक बच्चे को छोड़कर मौके से फरार हो गए।

सूचना मिलने पर चौमूं पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। बाद में पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल कर सालासर पुलिस (Salasar Police) को सूचना दी और बच्चे की पहचान की। पुलिस अब अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी है। (कासं)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 12:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / सालासर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे का बाइक सवार युवकों ने किया अपहरण, युवक की सतर्कता से छोड़ भागे अपहरणकर्ता

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लीलकी बीड : अधिकारियों की उदासीनता से ग्रामीण और वन्य जीवन दोनों खतरे में, 25 किमी दूर ऐतिहासिक बीड, वर्षों से अभयारण्य बनने का इंतजार

चूरू

Churu : अवैध लकड़ी तस्करी पर बड़ी कार्रवाई : 234 क्विंटल हरी लकड़ी जब्त, आठ वाहन भी किए कब्जे में

चूरू

Churu : सरकारी नौकरी के नाम पर 5.55 लाख रुपए की ठगी का आरोप, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

चूरू

Monday Positive : कृषि महाविद्यालय : अगले सत्र में विद्यार्थियों को मिलेगा नया भवन, निर्माण कार्य आखरी पड़ाव पर

चूरू

रंगों के उत्सव पर चंद्र को लगेगा ग्रहण होलिका दहन पर भद्रा का साया, होली पर खगोलीय संयोग

holi festival 2026
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.