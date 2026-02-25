Churu : अवैध लकड़ी तस्करी पर बड़ी कार्रवाई : 234 क्विंटल हरी लकड़ी जब्त, आठ वाहन भी किए कब्जे में

पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा

थाना अधिकारी विनोद नैन ने बताया कि अवैध लकड़ी कटान और तस्करी पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध लकड़ी कटान या तस्करी की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि पुलिस और प्रशासन पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी ऐसे अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।