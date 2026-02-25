25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu : अवैध लकड़ी तस्करी पर बड़ी कार्रवाई : 234 क्विंटल हरी लकड़ी जब्त, आठ वाहन भी किए कब्जे में

जांच के दौरान वाहन चालकों से लकड़ी परिवहन के संबंध में दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Feb 25, 2026

हमीरवास/सादुलपुर. पर्यावरण जागरूकता के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अधिक से अधिक पौध रोपण कर पेड़ों को बचाने की जागरूकता को लेकर राज्य सरकार कितने ही बढ-चढ कर दावा करे, लेकिन रात के अंधेरे में हरे पेड़ों की कटाई कर बिना किसी डर भय के हरियाणा में तस्करी की जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग की अनदेखी के कारण पर्यावरण जागरूकता के दावे खोखले नजर आ रहे हैं।

अवैध लकड़ी कटाना और तस्करी के खिलाफ हमीरवास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 234 क्विंटल हरी लकड़ी जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई से लकड़ी तस्करों में हड़कंप मच गया। प्रशिक्षु डीएसपी विनोद नैन के नेतृत्व में पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में अवैध रूप से हरी लकड़ी (Illegal Timber Smuggling) का परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम का गठन कर संदिग्ध स्थान पर दबिश दी गई। पुलिस ने घेराबंदी कर आठ वाहनों को रुकवाया, जिनमें बड़ी मात्रा में हरी लकड़ी भरी हुई मिली।

वैध दस्तावेज नहीं मिले
जांच के दौरान वाहन चालकों से लकड़ी परिवहन के संबंध में दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस पर पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 234 क्विंटल हरी लकड़ी जब्त कर ली। सभी वाहनों को भी कब्जे में लेकर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

4.50 लाख रुपए की कीमत की पकड़ी लकड़ी
जब्त लकड़ी की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में की गई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने खेजड़ी की लड़कियों को तस्करी के लिए हरियाणा ले जाना बताया है

पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा
थाना अधिकारी विनोद नैन ने बताया कि अवैध लकड़ी कटान और तस्करी पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध लकड़ी कटान या तस्करी की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि पुलिस और प्रशासन पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी ऐसे अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

कार्रवाई में इनकी रही विशेष भूमिका
प्रशिक्षु थाना अधिकारी विनोद कुमार नेण के नेतृत्व में अभियान अंतर्गत की गई कार्रवाई में कांस्टेबल दीपक, अमित कुमार, की विशेष भूमिका रही। पूरी नाकाबंदी की मॉनिटरिंग उच्च अधिकारियों के निर्देशन में की गई। कार्रवाई में प्रशिक्षु थानाधिकारी आरपीएस विनोद कुमार, थाना हमीरवास हैड कांस्टेबल रामनारायण, कांस्टेबल आनंद और शक्ति सिंह ने भागीदारी निभाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 12:22 pm

Published on:

25 Feb 2026 12:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : अवैध लकड़ी तस्करी पर बड़ी कार्रवाई : 234 क्विंटल हरी लकड़ी जब्त, आठ वाहन भी किए कब्जे में

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लीलकी बीड : अधिकारियों की उदासीनता से ग्रामीण और वन्य जीवन दोनों खतरे में, 25 किमी दूर ऐतिहासिक बीड, वर्षों से अभयारण्य बनने का इंतजार

चूरू

Churu : सरकारी नौकरी के नाम पर 5.55 लाख रुपए की ठगी का आरोप, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

चूरू

सालासर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे का बाइक सवार युवकों ने किया अपहरण, युवक की सतर्कता से छोड़ भागे अपहरणकर्ता

Rajasthan Police
चूरू

Monday Positive : कृषि महाविद्यालय : अगले सत्र में विद्यार्थियों को मिलेगा नया भवन, निर्माण कार्य आखरी पड़ाव पर

चूरू

रंगों के उत्सव पर चंद्र को लगेगा ग्रहण होलिका दहन पर भद्रा का साया, होली पर खगोलीय संयोग

holi festival 2026
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.