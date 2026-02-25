Churu : सरकारी नौकरी के नाम पर 5.55 लाख रुपए की ठगी का आरोप, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

निर्धारित तिथि पर जब पीड़िता संबंधित मेडिकल कॉलेज पहुंची तो वहां के अधिकारियों ने ऐसा कोई नियुक्ति पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब पीड़िता ने उक्त दोनों से संपर्क किया तो उसे टालमटोल जवाब दिए गए। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले को बीएनएस तथा एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। प्रकरण की जांच सीओ चूरू को सौंपी गई है।