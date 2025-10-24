भरतपुर में बच्चों के झगड़े ने खड़ा किया बड़ा विवाद, दोनों पक्षों में खूनी कलह, 25 लोग घायल

दरोगा के घर पहुंचते ही दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। साथ ही पथराव भी हुआ। इस झगड़े में दरोगा पक्ष के 20 और अंकित पक्ष के पांच लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। फिलहाल, पुलिस के अनुसार अभी तक किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है।