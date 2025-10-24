Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

भरतपुर में बच्चों के झगड़े ने खड़ा किया बड़ा विवाद, दोनों पक्षों में खूनी कलह, 25 लोग घायल

हलैना थाने के गांव हतीजर में शुक्रवार को बच्चों के झगड़े ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। बहर बाबा के मेले में हुए छोटे से विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया।

less than 1 minute read

भरतपुर

image

kamlesh sharma

Oct 24, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

भरतपुर। हलैना थाने के गांव हतीजर में शुक्रवार को बच्चों के झगड़े ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। बहर बाबा के मेले में हुए छोटे से विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें दोनों पक्षों के 25 लोग घायल हो गए। इसमें आठ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी लोग मामूली रूप से चोटिल हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, मेले में दरोगा के परिवार के बच्चे और गांव निवासी अंकित के परिवार के बच्चे शामिल हुए थे। बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पहले यह मामूली हाथापाई तक सीमित रहा और आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों को अलग करके मामला शांत कराया, लेकिन अगले दिन अंकित ने अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ दरोगा के घर पहुंचकर धारदार हथियार, लाठी और डंडे लेकर हमला कर दिया।

दरोगा के घर पहुंचते ही दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। साथ ही पथराव भी हुआ। इस झगड़े में दरोगा पक्ष के 20 और अंकित पक्ष के पांच लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। फिलहाल, पुलिस के अनुसार अभी तक किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

भरतपुर में बच्चों के झगड़े ने खड़ा किया बड़ा विवाद, दोनों पक्षों में खूनी कलह, 25 लोग घायल

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

