बीकानेर

Bikaner News: चारपाई पर मां की लाश, कमरे में पिता मृत, सबसे पहले 9 साल के बेटे ने देखा खौफनाक मंजर

बीकानेर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जानिए पूरा मामला-

2 min read

बीकानेर

image

Santosh Trivedi

Oct 24, 2025

bikaner-news-1

Photo- Patrika

बीकानेर। बीकानेर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पूगल थाना क्षेत्र के 2एडी चक में सुबह एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या के बाद खुद आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि इस सारे घटनाक्रम को नौ साल के बेटे ने खुद देखा। उसी ने चीख-चीखकर कॉलोनीवासियों को बुलाया।

मंजर देखकर कांप उठे लोग

मौके पर पहुंचे लोग घर के अंदर का मंजर देख कर कांप उठे। किसी ने रोते बच्चे को खुद से चिपका कर उसे सांत्वना और हौसला देने की कोशिश की, तो किसी ने पुलिस को खबर की। सूचना पर पूगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। खाजूवाला के सीओ अमरजीत चावला ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए।

नौ वर्षीय बेटे ने दी जानकारी

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान मालाराम मेघवाल (41) और उसकी पत्नी दरिया (28) के रूप में हुई है। दोनों 2एडी चक में ही रहते थे। जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब चार बजे किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद मालाराम ने पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद फंदे से झूल गया।

घबराकर बाहर भागा बच्चा

घटना की जानकारी सबसे पहले दंपती के नौ वर्षीय बेटे ने ही दी। जब बच्चे ने अपने माता-पिता को उस हालत में देखा, तो वह घबराकर बाहर भागा और पड़ोसियों को बुलाया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो पत्नी का शव चारपाई पर और पति का शव बगल के कमरे में फंदे से लटका मिला। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा मामला

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक तौर पर मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया है और अस्पताल में ग्रामीणों व परिजनों की भीड़ जमा है।

