Bikaner News: चारपाई पर मां की लाश, कमरे में पिता मृत, सबसे पहले 9 साल के बेटे ने देखा खौफनाक मंजर

मौके पर पहुंचे लोग घर के अंदर का मंजर देख कर कांप उठे। किसी ने रोते बच्चे को खुद से चिपका कर उसे सांत्वना और हौसला देने की कोशिश की, तो किसी ने पुलिस को खबर की। सूचना पर पूगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। खाजूवाला के सीओ अमरजीत चावला ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए।