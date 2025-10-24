पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि मृतक गोलू के पिता बलवीर जाटव के प्रेम संबंध एक महिला से थे। जिसके साथ आरोपी भी संबंध बनाना चाहता था। जब महिला ने इनकार किया और गांव में शिकायत की धमकी दी तो आरोपी ने उसे तंत्र विद्या से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इसी बात पर कुछ दिन बाद बलवीर ने आरोपी से झगड़ा किया। जिससे गुस्से में आरोपी ने बदला लेने की ठान ली और 18 दिसंबर को मासूम गोलू का अपहरण कर उसकी हत्या कर सिर अलग कर दिया।