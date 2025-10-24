पुलिस गिरफ्त में आरोपी तांत्रिक और इनसेट में बच्चा गोलू। फोटो: पत्रिका
भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले में 2 साल के बच्चे की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस ने गिरफ्त में आए आरोपी तांत्रिक ने कबूला कि मृतक बच्चे के पिता के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे। वह भी उसी महिला से संबंध बनाना चाहता था। लेकिन, उसके पिता ने झगड़ा किया तो सबक सिखाने के लिए बच्चे की सिर काटकर हत्या कर दी थी।
बता दें कि भरतपुर जिले में वैर थाना क्षेत्र के गांव नगला खरबेरा में दिसंबर 2021 में दो वर्षीय बालक गोलू के लापता होने और बाद में उसकी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस हृदय विदारक घटना में पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया है।
18 दिसंबर 2021 को बनैसिंह पुत्र रूपसिंह निवासी नगला खरबेरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भतीजा गोलू (2) दोपहर 12 बजे के आसपास घर से लापता हो गया। परिवारजन ने आसपास तलाश की। लेकिन गोलू का कोई सुराग नहीं मिला।
पुलिस अधीक्षक भरतपुर के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर डॉग स्क्वॉड, एफ एसएल और साइबर टीम की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया। 9 जनवरी 2022 को गांव के पास खेतों में एक बालक की कटी हुई खोपड़ी मिलने से सनसनी फैल गई।
पुलिस ने उसे जब्त कर गोलू के माता-पिता से डीएनए परीक्षण कराया। जिसमें पुष्टि हुई कि यह सिर लापता बालक गोलू का ही है। इसके बाद मामले में हत्या और सबूत मिटाने की धाराएं जोड़ी गईं। गहन जांच और संदिग्धों के पॉलिग्राफ, ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट के बाद पुलिस ने आरोपी विजयसिंह पुत्र हरफूल जाटव उम्र 68 वर्ष निवासी नगला खरबेराद्ध को गिरफ्तार किया।
पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि मृतक गोलू के पिता बलवीर जाटव के प्रेम संबंध एक महिला से थे। जिसके साथ आरोपी भी संबंध बनाना चाहता था। जब महिला ने इनकार किया और गांव में शिकायत की धमकी दी तो आरोपी ने उसे तंत्र विद्या से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इसी बात पर कुछ दिन बाद बलवीर ने आरोपी से झगड़ा किया। जिससे गुस्से में आरोपी ने बदला लेने की ठान ली और 18 दिसंबर को मासूम गोलू का अपहरण कर उसकी हत्या कर सिर अलग कर दिया।
