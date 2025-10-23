Rajasthan: 5 साल का रिश्ता एक झटके में खत्म, इस वजह से प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या; सबूत मिटाने के लिए जलाया

पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतका और आरोपी के बीच पिछले करीब पांच वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हाल ही में किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश में आरोपी ने महिला का अपहरण कर उसे सुनसान इलाके में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को आग लगा दी।