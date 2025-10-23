Patrika LogoSwitch to English

जालोर

Rajasthan: 5 साल का रिश्ता एक झटके में खत्म, इस वजह से प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या; सबूत मिटाने के लिए जलाया

Girlfriend Murder Case: राजस्थान के जालोर जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां युवक ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी।

2 min read

जालोर

image

Anil Prajapat

Oct 23, 2025

Girlfriend-Murder-Case

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका

जालोर। रानीवाड़ा क्षेत्र के दूधवट गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग में अनबन के चलते युवक ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के महज दो दिन के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का पर्दाफाश कर दिया।

पुलिस के अनुसार दीपावली की रात रानीवाड़ा थाना क्षेत्र के चरपटिया गांव के पुलिए के पास एक महिला का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रानीवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया।

आरोपी प्रेमी ने कबूला गुनाह

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो संदिग्धों की सूची में मेड़ा निवासी लसाराम मेघवाल पुत्र समेलाराम का नाम सामने आया। पुलिस टीम ने 20 अक्टूबर को आरोपी को दस्तयाब कर पूछताछ की, जहां उसने महिला की हत्या करने की बात कबूल कर ली।

महिला का अधजला शव बरामद

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चरपटिया क्षेत्र की सीमा में स्थित डामर सडक़ के नीचे बरसाती सूखे नाले में बने सीमेंट पाइप से महिला का अधजला शव बरामद किया।

एफएसएल और एमओबी टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटनास्थल पर एएसपी आवड़दान रत्नू, डीएसपी भवानीसिंह इंदा सहित एफएसएल और एमओबी टीम मौके पर पहुंची और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या एवं सबूत नष्ट करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

पांच साल से दोनों के बीच था प्रेम प्रसंग

पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतका और आरोपी के बीच पिछले करीब पांच वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हाल ही में किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश में आरोपी ने महिला का अपहरण कर उसे सुनसान इलाके में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को आग लगा दी।

रानीवाड़ा पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी लसाराम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रकरण में अभी और कई पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। इस प्रकरण मामले का पर्दाफाश करने मे हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह पुलिस चौकी मालवाड़ा का विशेष योगदान रहा है।

इन्होंने कहा

सूचना पर हमने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे मे लेकर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी से पूछताछ में सामने आया की प्रेम प्रसंग में अनबन होने के चलते हत्या की है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
-दीप सिंह, थानाधिकारी, रानीवाड़ा

जालोर

राजस्थान न्यूज़

