Rajasthan Crime News : लिफ्ट के बहाने विधवा से किया बलात्कार, चप्पे चप्पे में आरोपी को तलाश रही पुलिस

पुलिस के अनुसार, एक गांव की 35 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पति का निधन करीब 10 महीने पहले हुआ था, वह वर्तमान में एक फैक्ट्री में मजदूरी करती है। महिला ने बताया कि 2 नवम्बर को वह रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने बसेड़ी (धौलपुर) गई थी। 6 नवम्बर की शाम वह बयाना पहुंची और गांव लौटने के लिए पुरानी चुंगी के पास वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी उसके गांव का परिचित व्यक्ति कार लेकर वहां आया।