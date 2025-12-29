आपकी बात: बाघों की बढ़ती संख्या के चलते उनके रहवास के लिए क्या प्रयास होने चाहिए?

वन कटाई पर रोक लगे

बाघों की बढ़ती संख्या हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन यह तभी सार्थक है जब उनके रहने की जगह भी सुरक्षित हो। जंगल केवल बाघों का घर नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन हैं। सबसे पहला प्रयास जंगलों को बचाने और फैलाने का होना चाहिए। वन कटाई, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर सख्ती जरूरी है, ताकि बाघ अपने प्राकृतिक क्षेत्र में सुरक्षित रह सकें। दूसरा, मानव और बाघ के बीच बढ़ते टकराव को समझदारी से रोकना होगा। इसके लिए स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलना, नुकसान का समय पर मुआवजा देना और जागरूकता फैलाना बेहद आवश्यक है। तीसरा, जल स्रोतों और शिकार प्रजातियों का संरक्षण करना होगा, ताकि बाघ जंगल छोड़ने को मजबूर न हों। बाघ बचेगा, तो जंगल बचेगा। और जंगल बचेगा, तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। - डॉ. दीपिका झंवर, जयपुर