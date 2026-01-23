Basant Panchami Gifts : बसंत पंचमी पर सीएम भजनलाल आज विद्यार्थियों को देंगे कई सौगातें, फ्री साइकिल और ट्रांसपोर्ट वाउचर बांटेंगे

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हाल ही में, 1 लाख भर्तियों का परीक्षा कैलेण्डर जारी किया गया है, वहीं अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।