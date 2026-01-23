Census-2027 : राजस्थान में पहले चरण में मकान सूचीकरण के लिए डेट तय, पूछेंगे 33 सवाल

Census-2027 : राजस्थान में जनगणना-2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण के लिए तारीख तय कर दी गई है। यह कार्य एक मई से 14 जून तक होगा। इस दौरान एक से 15 मई तक लोगों को स्व-गणना का मौका मिलेगा, वहीं 16 मई से 14 जून के बीच प्रगणक फील्ड में जाकर जानकारी जुटाएंगे। राज्य सरकार ने गुरुवार को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी। इस जनगणना में पहली बार सेल्फ सेंसस का विकल्प भी दिया गया है। सेल्फ सेंसस (स्व गणना) 1 मई से करवाई जाएगी।