Rajasthan : राजस्थान में BAP नेता के भाई का मर्डर, प्रेम-प्रसंग की आशंका, ग्रामीण आक्रोशित

Banswara Murder : राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के नेता के भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। सोमवार देर रात घायल मिले। तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्होंने इलाज के दौरान तोड़ा दम दिया। बताया जा रहा है कि बांसवाड़ा में घाटोल ब्लॉक के खमेरा क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी के नेता अशोक निनामा के भाई अनिल निनामा की कथिततौर पर मारपीट के बाद मौत हो गई। इस हत्या बाद से घाटोल और आस-पास के इलाकों में भारी आक्रोश और तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। प्रेम-प्रसंग की बात सामने आ रही है।