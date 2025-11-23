Sikar Crime: शराब पीने से मना करती थी पत्नी, पति ने लाठी से पीट-पीटकर की हत्या, वारदात के बाद आरोपी घर से फरार

सीकर। बेरी गांव में घरेलू विवाद में शनिवार देर रात एक पति ने अपनी पत्नी की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। खून से लथपथ पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के दौरान मृतका व आरोपी के बेटे एक रिश्तेदारी में शादी में गए थे, ऐसे में घर में सिर्फ पति-पत्नी ही मौजूद थे। पत्नी को जान से मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बेटे करण सिंह ने पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।