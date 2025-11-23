Dausa News : मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत

लालसोट पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुकराम ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हादसे में घायल गोवर्धन उर्फ कांजी मीणा (25) पुत्र गिर्राज प्रसाद मीणा और सूरज महावर (22) पुत्र राधेश्याम महावर को लालसोट जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर किया गया।