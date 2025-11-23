Dausa News : मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत

फोटो पत्रिका नेटवर्क
लालसोट (दौसा)। बिहारीपुरा मोड़ के पास लालसोट-कोटा मेगा हाईवे पर शनिवार रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक सवाई माधोपुर जिले के जस्टाना गांव के निवासी थे।
लालसोट पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुकराम ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हादसे में घायल गोवर्धन उर्फ कांजी मीणा (25) पुत्र गिर्राज प्रसाद मीणा और सूरज महावर (22) पुत्र राधेश्याम महावर को लालसोट जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर किया गया।
उपचार के दौरान गोवर्धन ने दौसा जिला चिकित्सालय में दम तोड़ दिया, जबकि सूरज ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए।
पुलिस के अनुसार दोनों युवक जस्टाना से लालसोट की ओर आ रहे थे। फिलहाल मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। किसान सभा जिला अध्यक्ष कांजी मीणा ने बताया कि दोनों युवक गरीब परिवारों से थे और एक ही गांव के दो युवकों की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है।
