दर्दनाक हादसा: झूलते बिजली के तार की चपेट में आया किसान, गर्दन धड़ से अलग, मौके पर मौत

भीलवाड़ा। जिले के शक्करगढ़ क्षेत्र के बरोदा गांव में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत पर जाते समय झूलते बिजली के तार की चपेट में आने से किसान की गर्दन धड़ से अलग हो गई। घटनास्थल पर ही किसान की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।