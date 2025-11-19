‘मरने के बाद मुझे खुश करना चाहते हों तो टीचरों को जेल करवा देना’… शिक्षकों की पिटाई से आहत छात्र ने की आत्महत्या

गुढ़ाचंद्रजी (करौली)। 'मैं पत्र लिख रहा हूं, मेरे मां और पिता के लिए। वो मेरी मृत्यु के बाद मुझे खुश करना चाहते हों तो बाबूलाल बैरवा और शहंशाह को तीन साल जेल करवा देना।' यह सुसाइड नोट नवीं कक्षा के छात्र 14 वर्षीय छात्र अंकित का है। जिसने अपने टीचरों की पिटाई से आहत होकर जान दे दी।