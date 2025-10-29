Jaipur Bus Fire: बस की छत पर रखे थे गैस सिलेंडर, हादसा विद्युत लाइन से नहीं… बिजली विभाग ने दी सफाई

जयपुर बस हादसा (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। जिले के मनोहरपुर के टोडी गांव में ईंट भट्ठे पर जाते समय 11 हजार केवी की बिजली लाइन से आग लगने के हादसे के बाद डिस्कॉम प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा है। प्रबंधन ने 11 केवी बिजली लाइन की कम उंचाई होने से हादसा होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है।
प्रबंधन ने कहा है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के रेग्युलेशन 2023 के मापदंडों के अनुसार आम रास्तों के अतिरिक्त बिजली की लाइन 15 फीट होनी चाहिए जबकि मौके पर लाइन की उंचाई 17 फीट थी । ऐसे में यह कहना उचित नहीं है कि हादसा विद्युत लाइन के कम उंचाई पर होने की वजह से हुआ।
डिस्कॉम प्रबंधन ने कहा कि जिस बस में यह हादसा हुआ यह डबल डेकर स्लीपर बस थी और बस की छत पर गैस सिलेंडर एवं मोटरसाइकिल व घरेलू सामान भी रखा था। जिनके तारों के सम्पर्क में आने के कारण आग लगने से यह हादसा हुआ।
जिस रास्ते पर यह बस जा रही थी, वह खेतों एवं ईंट भट्टे तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कच्चा मार्ग है, कोई आम रास्ता नहीं है। आग लगते ही संबधित 11 केवी फीडर पर स्थापित ब्रेकर ट्रिप हो गए और सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई।
