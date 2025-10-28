जयपुर के मनोहरपुर में हाईटेंशन लाइन से टकराई बस, सिलेंडर फटने से लगी आग; यूपी के 3 मजदूरों की मौत

आस-पास के लोग दौड़कर इकट्ठा हुए, लेकिन मजदूरों की चीखें सुनकर समझ गए कि बस में गैस सिलेंडर हैं। लोग दूर हट गए, ताकि आगे धमाकों से बच सकें। आग की लपटें तेजी से फैलीं और बस में फंसे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ साहसी मजदूरों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कई करंट की चपेट में आकर झुलस गए। बताया जा रहा है कि मरने वालों में दो की मौत करंट लगने से हुई, जबकि एक की जलने से।