जयपुर के मनोहरपुर में हाईटेंशन लाइन से टकराई बस, सिलेंडर फटने से लगी आग; यूपी के 3 मजदूरों की मौत

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 62 किलोमीटर दूर मनोहरपुर के टोडी में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश से मजदूरी करने आए मजदूरों से भरी एक स्लीपर बस हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। बस की छत पर रखे गैस सिलेंडर, बाइक और अन्य सामान के संपर्क में आने से करंट दौड़ गया, जिससे बस में आग लग गई।
आग की लपटों में फंसे सिलेंडरों के फटने से धमाके हुए, जिसके चलते 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यह देश में पिछले 15 दिनों में बस से जुड़ा पांचवां बड़ा हादसा है।
बस हादसे में झुलसकर घायल हुए 6 लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें नाजमा पत्नी नसीम, सितारा पत्नी नूर मोहम्मद, अजहर पुत्र नसीम, अल्ताफ पुत्र नूर मोहम्मद और नहीम पत्नी नवाब हुसैन शामिल हैं। वहीं, सीएचसी शाहपुरा में चंदा पत्नी जब्बर हुसैन भर्ती हैं।
बता दें, यह हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ, जब बस टोडी स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरों को ले जा रही थी। बस यूपी नंबर की स्लीपर कोच थी, जिसमें 50 से 60 मजदूर सवार थे। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले थे, जो राजस्थान में ईंट भट्टों पर काम करने के लिए आए थे। बस की छत पर आधा दर्जन से ज्यादा गैस सिलेंडर, चार-पांच मोटरसाइकिल और अन्य घरेलू सामान लदा हुआ था।
इसी दौरान बस के ऊपरी हिस्से ने 1100 केवी की हाईटेंशन लाइन को छू लिया। स्पार्किंग शुरू होते ही सामान में आग लग गई और करंट पूरी बस में फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्पार्किंग के तुरंत बाद बस की छत पर रखे सामान ने आग पकड़ ली। लगातार तीन जोरदार धमाकों की आवाज आई, जो फटते सिलेंडरों की थी।
आस-पास के लोग दौड़कर इकट्ठा हुए, लेकिन मजदूरों की चीखें सुनकर समझ गए कि बस में गैस सिलेंडर हैं। लोग दूर हट गए, ताकि आगे धमाकों से बच सकें। आग की लपटें तेजी से फैलीं और बस में फंसे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ साहसी मजदूरों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कई करंट की चपेट में आकर झुलस गए। बताया जा रहा है कि मरने वालों में दो की मौत करंट लगने से हुई, जबकि एक की जलने से।
हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई। जयपुर से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। जिला पुलिस की विशेष टीम भी रवाना हुई। सभी घायलों को बस से सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रारंभिक उपचार के लिए 5 घायलों को नजदीकी शाहपुरा उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 6 गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया।
एसएमएस अस्पताल में हादसे की खबर मिलते ही पूरी मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया। बर्न यूनिट और इमरजेंसी वार्ड में विशेष इंतजाम किए गए, ताकि घायलों को तुरंत इलाज मिल सके। इधर, बस ड्राइवर और मालिक की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।
