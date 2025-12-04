4 दिसंबर 2025,

अजमेर

Ajmer: फोन की रिंग सुनाई नहीं दी; अब गोली मारकर आपके कान साफ करने पड़ेंगे’… व्यवसायी को ‘गैंगस्टर’ ने दी धमकी, मांगी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी

अजमेर शहर के मशीन एण्ड टूल्स निर्माता कम्पनी के संचालक को सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेज भेजकर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है।

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 04, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

अजमेर। शहर के मशीन एण्ड टूल्स निर्माता कम्पनी के संचालक को सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेज भेजकर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आदर्शनगर थाने में मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। मैसेज में व्यवसायी को रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित ने जिला पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।

ये है मामला

पुलिस के अनुसार आदर्शनगर, माधवद्वार कॉलोनी निवासी व्यवसायी यशवंत शर्मा (58) ने आदर्शनगर थाने में शिकायत दी। इसमें बताया कि भगवती मशीन टूल्स के नाम से माखुपुरा औद्योगिक में क्षेत्र में व्यवसायी के पास पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कॉल आया, जिसे रिसीव नहीं किया। बाद में उसी नम्बर से एक संदेश आया। इसमें लिखा कि… आपके कानों में कोई दिक्कत है, तभी आपको हमारी कॉल की रिंग सुनाई नहीं दी। अब आपको गोली मारकर आपके कान साफ करने पड़ेंगे।'

डरे हुए है पीड़ित व्यवसायी

व्यवसायी यशवंत शर्मा ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उसको इस तरह के धमकी भरे मैसेज कई आए हैं। वह और उनका परिवार इस घटना से डरे हुए हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि मैसेज में ऐसे बातें की गई है, इससे उनको व उनके परिवार के सदस्य मानसिक रूप से परेशान पड़ताल के अनुसार भगवती मशीन कम्पनी ग्रेनाइट और मार्बल ब्लॉक काटने के लिए मशीन, क्रेन व कटर मशीने बनाते है। जो कि दस से ज्यादा देशों में व्यापार करती है। शिकायत पर आदर्शनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।

… खूब पैसा कमाया, अब हमारी बारी

दूसरे मैसेज में धमकी दी कि 'हम अब फोन कॉल नहीं करेंगे, सीधे आपके सीने में गोली मारेंगे, या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य को गोली मारी जाएगी। मैसेज में कहा कि 2 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं दी गई तो परिणाम गंभीर होंगे। तुम्हारी कंपनी ने बहुत पैसा कमाया है और अब उनके पैसा कमाने की बारी है।

लॉरेन्स के नाम पर पहले भी मांग चुके हैं रंगदारी

अजमेर जिले में गैंगस्टर लॉरेन्स विश्नोई के नाम पर पूर्व में भी ना केवल रंगदारी मांगने बल्कि पंप व्यवसायी के पेट्रोल पंप पर फायरिंग की वारदात हो चुकी है। हालांकि मामले में जिला पुलिस ने गिरोह के गुर्गो को गिरफ्तार कर लिया। जबकि पिछले दिनों एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर से भी मांगने का मामला सामने आया था।

केस-1: अक्टूबर 2021 में कचहर रोड स्थित पम्प व्यवसायी से लॉरेन्स विश्नोई के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी वसूलने के लिए व्यवसायी के पेट्रोल पम्प पर गिरोह के दो गुर्गों ने फायरिंग की वारदात अंजाम दी। सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने प्रकरण में फरवरी 2022 में पंजाब फरीदकोट जेल से भूपेन्द्रसिंह खरवा व उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया था।

केस-2: जनवरी माह में आदर्शनगर थाना क्षेत्र में यूट्यूबर दिलराजसिंह को भी सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस के नाम से रंगदारी में 80 लाख रुपए की बिटकॉइन की मांग की थी। हालांकि मामले में पुलिस अब तक पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने दिलराज को सुरक्षा दे रखी है।

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: फोन की रिंग सुनाई नहीं दी; अब गोली मारकर आपके कान साफ करने पड़ेंगे'… व्यवसायी को 'गैंगस्टर' ने दी धमकी, मांगी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी

