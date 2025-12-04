Ajmer: फोन की रिंग सुनाई नहीं दी; अब गोली मारकर आपके कान साफ करने पड़ेंगे’… व्यवसायी को ‘गैंगस्टर’ ने दी धमकी, मांगी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी

व्यवसायी यशवंत शर्मा ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उसको इस तरह के धमकी भरे मैसेज कई आए हैं। वह और उनका परिवार इस घटना से डरे हुए हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि मैसेज में ऐसे बातें की गई है, इससे उनको व उनके परिवार के सदस्य मानसिक रूप से परेशान पड़ताल के अनुसार भगवती मशीन कम्पनी ग्रेनाइट और मार्बल ब्लॉक काटने के लिए मशीन, क्रेन व कटर मशीने बनाते है। जो कि दस से ज्यादा देशों में व्यापार करती है। शिकायत पर आदर्शनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।