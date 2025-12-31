नए साल के जश्न पर अजमेर पुलिस अलर्ट, शराब पीकर वाहन चलाया तो खैर नहीं, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर

SP Vandita Rana: फोटो पत्रिका
अजमेर। नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अजमेर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस 31 दिसम्बर को होने वाले बड़े आयोजनों को देखते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि 31 दिसम्बर को शहर के विभिन्न इलाकों में नववर्ष के अवसर पर बड़े आयोजन प्रस्तावित हैं। ऐसे आयोजनों में शराब के सेवन की आशंका को देखते हुए पुलिस की ओर से ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी करके सघन जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शहर में अतिरिक्त मोबाइल पुलिस पार्टियां तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। आमजन से भी कानून का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से नए साल का जश्न मनाने का आह्वान किया गया है।
एसपी राणा ने स्पष्ट किया कि होटल, रिसोर्ट और ढाबा संचालकों को नियमों की पालना करनी होगी। निर्धारित नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आबकारी विभाग के साथ अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जाएगा।
नववर्ष से पहले मंगलवार को एसपी के आदेश पर संबंधित थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त की गई। वहीं देर शाम को होटल-ढाबों की तलाशी अभियान चलाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में किसी भी तरह की अव्यवस्था या गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
