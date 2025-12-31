31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

नए साल के जश्न पर अजमेर पुलिस अलर्ट, शराब पीकर वाहन चलाया तो खैर नहीं, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर

New Year Celebration: नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अजमेर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Dec 31, 2025

SP Vandita Rana: फोटो पत्रिका

अजमेर। नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अजमेर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस 31 दिसम्बर को होने वाले बड़े आयोजनों को देखते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि 31 दिसम्बर को शहर के विभिन्न इलाकों में नववर्ष के अवसर पर बड़े आयोजन प्रस्तावित हैं। ऐसे आयोजनों में शराब के सेवन की आशंका को देखते हुए पुलिस की ओर से ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी करके सघन जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शहर में अतिरिक्त मोबाइल पुलिस पार्टियां तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। आमजन से भी कानून का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से नए साल का जश्न मनाने का आह्वान किया गया है।

अवैध शराब पर होगी संयुक्त कार्रवाई

एसपी राणा ने स्पष्ट किया कि होटल, रिसोर्ट और ढाबा संचालकों को नियमों की पालना करनी होगी। निर्धारित नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आबकारी विभाग के साथ अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जाएगा।

पैदल गश्त, फिर तलाशी

नववर्ष से पहले मंगलवार को एसपी के आदेश पर संबंधित थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त की गई। वहीं देर शाम को होटल-ढाबों की तलाशी अभियान चलाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में किसी भी तरह की अव्यवस्था या गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 02:48 pm

Published on:

31 Dec 2025 02:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / नए साल के जश्न पर अजमेर पुलिस अलर्ट, शराब पीकर वाहन चलाया तो खैर नहीं, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

New Year Projects: नववर्ष पर इस शहर की बल्ले-बल्ले, पेयजल से लेकर स्टेडियम तक कई बड़ी परियोजनाएं होंगी शुरू

अजमेर

लूट में ‘आधी बरामदगी’ की कहानी उजागर, एएसआई निलंबित

लूट में ‘आधी बरामदगी’ की कहानी उजागर, एएसआई निलंबित
अजमेर

Ajmer News: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु को जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

MDS University Vice Chancellor, Death threat, death threat to Vice Chancellor, Ajmer News, Rajasthan News
अजमेर

Rajasthan: अपात्र अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने वाले ई-मित्र संचालकों पर गिरेगी गाज, सभी कलक्टर को कार्रवाई के निर्देश

Online form
अजमेर

RAS-2023 रिजल्ट एनालिसिस: ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों का दबदबा, जयपुर जिला और राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे आगे

RPSC
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.