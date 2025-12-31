नए साल के जश्न पर अजमेर पुलिस अलर्ट, शराब पीकर वाहन चलाया तो खैर नहीं, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि 31 दिसम्बर को शहर के विभिन्न इलाकों में नववर्ष के अवसर पर बड़े आयोजन प्रस्तावित हैं। ऐसे आयोजनों में शराब के सेवन की आशंका को देखते हुए पुलिस की ओर से ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी करके सघन जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।