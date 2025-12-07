Good News: जयपुर में 101.26 करोड़ रुपए से बनेंगे दो नए रेलवे ब्रिज, 70 हजार लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत करते हुए। फोटो- पत्रिका
जयपुर। नाड़ी का फाटक पर चार लेन का रेलवे ओवर ब्रिज और सीतावाली फाटक-बैनाड़ फाटक के बीच रेलवे अंडर ब्रिज बनाया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास रविवार को नाड़ी का फाटक स्थित ईंट मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद लगभग 70 हजार लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में फाटक बंद होने पर इन क्षेत्रों के निवासियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है।
300 से अधिक कॉलोनियों और करीब 30 गांवों के लोगों के लिए यह सुविधा बड़ा बदलाव लाएगी। नए वर्ष में दोनों परियोजनाओं की गति बढ़ेगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग इनका निर्माण करेगा, जिन पर 101.26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विभाग के अनुसार एक वर्ष में दोनों प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाएंगे और जनवरी 2027 से सुगम आवागमन संभव होगा।
शिलान्यास के बाद उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित है और इसके परिणाम धरातल पर स्पष्ट दिख रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से चल रही परियोजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों को मिलेगा। आरओबी और आरयूबी बनने से ट्रैफिक और जलभराव की समस्या में भी कमी आएगी। इसके साथ ही पूर्ववर्ती ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 2, 9, 12 और 13 में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और जेडीए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया।
