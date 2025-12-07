Good News: जयपुर में 101.26 करोड़ रुपए से बनेंगे दो नए रेलवे ब्रिज, 70 हजार लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

शिलान्यास के बाद उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित है और इसके परिणाम धरातल पर स्पष्ट दिख रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से चल रही परियोजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों को मिलेगा। आरओबी और आरयूबी बनने से ट्रैफिक और जलभराव की समस्या में भी कमी आएगी। इसके साथ ही पूर्ववर्ती ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 2, 9, 12 और 13 में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और जेडीए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया।