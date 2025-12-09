राजस्थान में किसानों के लिए कमाई का जरिया बना ये औषधीय पौधा, न सिंचाई की चिंता, न पशुओं का डर

ग्रामीणों ने बताया कि ग्वारपाठे की फलियों की सब्जी तथा अचार दोनों बनाए जाते हैं। अचार लोगों के घरों में पूरे साल चलता है, वहीं इसकी सब्जी भी दो-चार दिन तक खराब नहीं होती। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। इसी के मद्देनजर लोग ग्वारपाठे को फलियों को लाते हैं और अचार बनाते हैं। ग्वारपाठे की गिरी के लड्डू बनाकर भी सर्दी में लोग काम में लेते हैं, ताकि पूरे साल रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा जोड़ों के दर्द आदि में आराम मिले।