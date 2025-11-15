बिहार में लगातार 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीते संजय सरावगी, जानें क्या है राजस्थान से कनेक्शन?

​​बिहार विधानसभा चुनाव में छठी बार जीत का परचम लहराने वाले बीजेपी नेता संजय सरावगी का जन्म 28 अगस्त 1969 को बिहार के दरभंगा में हुआ। लेकिन, उनका राजस्थान से खास कनेक्शन है। दरअसल, उनके पिता परमेश्वर लाल सरावगी सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले थे, जो करीब 55 साल पहले बिहार चले गए थे। परमेश्वर लाल की दरभंगा में पेपर मील फैक्ट्री थी। ऐसे में उनका परिवार भी दरभंगा में ही रहता है।