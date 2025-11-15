Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

अंता उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की जीत ने बदले सियासी समीकरण, भाजपा की ये चूक बनी हार की बड़ी वजह

Anta by-election: दो साल पूरे करने जा रही भाजपा सरकार के लिए यह हार केवल चुनावी पराजय नहीं, बल्कि संगठनात्मक कमजोरियों और जमीनी असंतोष को समझने का मौका भी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 15, 2025

Pramod-Jain-Bhaya-2
Play video

प्रमोद जैन भाया की जीत का जश्न। फोटो: पत्रिका

जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव का परिणाम राजस्थान की राजनीति में अप्रत्याशित बदलाव का संकेत देता है। दो साल पूरे करने जा रही भाजपा सरकार के लिए यह हार केवल चुनावी पराजय नहीं, बल्कि संगठनात्मक कमजोरियों और जमीनी असंतोष को समझने का मौका भी है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह जीत कई महीनों बाद मिला राजनीतिक ऑक्सीजन है, जिसने पार्टी के भीतर नई सक्रियता और जोश भर दिया है।

भाजपा हालिया उपचुनावों में 7 सीटें जीत चुकी थी जबकि कांग्रेस केवल दौसा में सफल रही थी। इस पृष्ठभूमि में अंता का परिणाम भाजपा के जीत पैटर्न को तोड़ने वाला साबित हुआ। खास बात यह कि हाड़ौती जैसे भाजपा के पारंपरिक गढ़ में कांग्रेस ने वापसी की है। पिछले चुनाव में 5,861 वोट से हारने वाले प्रमोद जैन भाया इस बार करीब तीन गुना अंतर से जीतकर लौटे हैं।

कांग्रेस की जीत का आधार पार्टी का बूथ स्तर तक फैला समन्वित अभियान, संगठित रणनीति और जमीनी मुद्दों पर केंद्रित चुनाव प्रबंधन रहा। कांग्रेस वॉर रूम की सक्रियता, उम्मीदवार की स्थानीय पकड़ और विभिन्न गुटों की एकजुटता ने हवा कांग्रेस की ओर मोड़ी।

इसके विपरीत भाजपा पूरे अभियान में असहज दिखी। टिकट चयन पर असहमति, गुटबाजी, और स्थानीय प्रभावी नेताओं को बैकफुट पर रखने जैसी रणनीतिक गलतियों ने पार्टी की गति रोक दी। प्रचार को एक सीमित दायरे में केंद्रित रखने से मतदाताओं तक व्यापक संदेश नहीं पहुंच सका।

अंता का रुझान प्रदेश राजनीति में यह स्पष्ट करता है कि आने वाले निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव में स्थानीय चेहरे व मजबूत संगठन की रणनीति ही निर्णायक होगी। प्रदेश में अब मुकाबला और ज्यादा प्रतिस्पर्धी तथा क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित होने जा रहा है।

भाजपा की चूक… हाड़ौती के दो मंत्रियों को दूर रखना

-भाजपा ने हाड़ौती के दो कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर जैसे स्थानीय प्रभावशाली नेताओं को सक्रिय अभियान से दूर रखा।

-कांग्रेस से नाराज नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोकी, तो भाजपा को लगा कांग्रेस के वोट काटेंगे, इसलिए गंभीरता से नहीं लिया गया।

-कांग्रेस ने तुरंत रणनीति बदली और संभावित नुकसान को संभालते हुए जमीनी पकड़ मजबूत की।

ये भी पढ़ें

Anta By-Election Result : कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की जीत से सब चौंके, जानिए भाजपा की जीती बाजी कैसे पलटी
जयपुर
Anta By-Election Result Congress Pramod Jain Bhaiya victory surprised everyone Know what manipulation took place

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 08:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अंता उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की जीत ने बदले सियासी समीकरण, भाजपा की ये चूक बनी हार की बड़ी वजह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – काठ की हांडी

Gulab-Kothari
ओपिनियन

Fastag : फास्टैग पर नया अपडेट, वाहनों चालकों को आज से मिली बड़ी राहत, अब देना होगा ये टोल

Fastag New Update vehicle drivers big relief from today
जयपुर

Patrika National Book Fair: जवाहर कला केन्द्र में पत्रिका नेशनल बुक फेयर आज से, 23 नवंबर तक आयोजन, 9 दिन साहित्य, शिक्षा और मनोरंजन का संगम

जयपुर

मौसम विभाग का पूर्वानुमान: 21 से 27 नवंबर को बारिश की संभावना, आज राजस्थान के 3 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

जयपुर

राजस्थान में सड़क हादसे पर लगेगी लगाम! सरकार जल्द पेश करेगी 600 पेज का एक्शन प्लान

Rajasthan government
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.