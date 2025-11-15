अंता उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की जीत ने बदले सियासी समीकरण, भाजपा की ये चूक बनी हार की बड़ी वजह

जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव का परिणाम राजस्थान की राजनीति में अप्रत्याशित बदलाव का संकेत देता है। दो साल पूरे करने जा रही भाजपा सरकार के लिए यह हार केवल चुनावी पराजय नहीं, बल्कि संगठनात्मक कमजोरियों और जमीनी असंतोष को समझने का मौका भी है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह जीत कई महीनों बाद मिला राजनीतिक ऑक्सीजन है, जिसने पार्टी के भीतर नई सक्रियता और जोश भर दिया है।