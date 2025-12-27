जनवरी से जयपुर में 150 नई ई-बसें दौड़ेगी सड़कों पर, बदलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी तरह

पहले चरण में 75 ई-बसों को बगराना डिपो से चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां चार्जिंग स्टेशन और बिजली कनेक्शन का काम खत्म हो चुका है, जिससे जनवरी से संचालन शुरू होने की उम्मीद है। दूसरे चरण में 75 ई-बसें टोडी आगार से चलाने की योजना है। हालांकि यहां अभी चार्जिंग और बिजली व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई है। इसी वजह से दूसरे चरण की बसों में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अधिकारियों के मुताबिक टोडी आगार में काम तेज कर दिया गया है ताकि बसों को जल्द सड़क पर उतारा जा सके।