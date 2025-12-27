27 दिसंबर 2025,

शनिवार

जयपुर

टैक्सी में लिफ्ट देकर अपहरण व लूट, दो गिरफ्तार

जयपुर

image

Lalit Tiwari

Dec 27, 2025

जयपुर. टैक्सी में लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों का अपहरण कर देसी कट्टा दिखाकर लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने जवाहर सर्कल और सांगानेर थाना क्षेत्रों में अपहरण व लूट की आधा दर्जन से अधिक वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कार जब्त की है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।पुलिस उपायुक्त (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मनोज मीणा निवासी बनेठा, उनियारा (टोंक) और घनश्याम मीणा निवासी नगर फोर्ट शामिल हैं। आरोपी बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोटा जाने की आवाज लगाकर सवारियों को गाड़ी में बैठा लेते थे।

सुनसान जगह ले जाकर करते थे लूटपाटएसीपी (मालवीय नगर) विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि, आरोपियों ने दुर्गापुरा के पास से एक सवारी बैठाया और रिंग रोड के पास एक और सवारी बैठाने के बहाने कार को सुनसान इलाके में ले गए। वहां देसी कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई और मारपीट कर एटीएम कार्ड का पासवर्ड पूछकर 70 हजार रुपए निकाले गए। इसके बाद पीड़ित को शिवदासपुरा में हाईवे पर उतार कर फरार हो गए।

घेराबंदी में दबोचे गए आरोपीपुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, भागने के चक्कर में आरोपी दीवार से गिरकर चोटिल हो गए। उनके पैरों में चोट आई, उपचार के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सांगानेर, प्रताप नगर और गोनेर मोड़ क्षेत्र में वारदात करना कबूल किया गया।

27 Dec 2025 12:14 pm

