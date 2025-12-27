Muhana Mandi : थोक मंडी में फूल गोभी-मटर हो रही सस्ती, टमाटर, ​भिंडी और ग्वार फली महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर ​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म चल रहे हैं। जहां फूल गोभी-मटर सहित अन्य स​ब्जियां सस्ती हो रही हैं तो वहीं ​भिंडी, टमाटर और ग्वार फली के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर मुहाना आलू-प्याज मंडी में आज प्याज के दामों में इजाफा दिखाई दिया तो वहीं आलू के दाम में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।