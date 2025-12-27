Muhana Mandi : थोक मंडी में फूल गोभी-मटर हो रही सस्ती, टमाटर, ​भिंडी और ग्वार फली महंगी

- मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आलू सस्ता, प्याज के दाम चढ़े
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के भाव नरम-गर्म चल रहे हैं। जहां फूल गोभी-मटर सहित अन्य सब्जियां सस्ती हो रही हैं तो वहीं भिंडी, टमाटर और ग्वार फली के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर मुहाना आलू-प्याज मंडी में आज प्याज के दामों में इजाफा दिखाई दिया तो वहीं आलू के दाम में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 38 से 40 रुपए
टमाटर देसी 30 से 34 रुपए
मटर 20 से 22 रुपए
मिर्ची 21 से 23 रुपए
बारीक मिर्च 38 से के 40 रुपए
फूल गोभी 8 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए
करेला 48 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 15 से 18 रुपए
नींबू 20 से 23 रुपए
लोकी 8 से 12 रुपए
भिंडी 60 से 70 रुपए
अदरक 50 रुपए 51
ग्वार फली 95 से 100 रुपए
बैंगन 10 से 15 रुपए
कद्दू 9 से 10 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 10 से 12 रुपए
टिंडा 15 से 16 रुपए
गाजर 10 से 13 रुपए
मूली 8 से 10 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
-----------------------------------
प्याज-लहसुन महंगे
आलू नया 5 से 7 रुपए
आलू पुराना 2 से 7 रुपए
प्याज 12 से 24 रुपए
लहसुन 50 से 140 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग