राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री का कमाल, किसानों के लिए पोषक खजूर की नई किस्मों का रास्ता साफ; होगा बड़ा फायदा

यह नई किस्म राजस्थान में स्थानीय स्तर पर उगाई जा सकेगी, जिससे अब किसानों और कृषि विशेषज्ञों के लिए देश में पहली बार स्वदेशी पोषक खजूर उपलब्ध होगा। इससे अब विदेशी आयात की आवश्यकता भी कम होगी। आवां निवासी डॉ. सैनी को उनके योगदान के लिए कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने डॉक्टर मानद उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया है। इस उपलब्धि पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य प्रदेश पदाधिकारियों की ओर से पूर्व मंत्री डॉ. प्रभुलाल सैनी को पुष्प गुच्छ भेंटकर बधाई दी गई।