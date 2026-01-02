2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री का कमाल, किसानों के लिए पोषक खजूर की नई किस्मों का रास्ता साफ; होगा बड़ा फायदा

वर्षों की शोध-अनुसंधान और कृषि नवाचार के बाद पूर्व कृषि मंत्री डॉ. प्रभुलाल सैनी की ओर से विकसित स्वदेशी पिंड़ खजूर की तीन किस्में (एसटी-1, एसटी-2, एसटी-3) अब भारत सरकार की ओर से पेटेंट की गई हैं।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Jan 02, 2026

Food-Security-Scheme-1

खजूर में मिले 3 नई किस्मों के पेटेंट। फोटो: पत्रिका

टोंक। वर्षों की शोध-अनुसंधान और कृषि नवाचार के बाद पूर्व कृषि मंत्री डॉ. प्रभुलाल सैनी की ओर से विकसित स्वदेशी पिंड़ खजूर की तीन किस्में (एसटी-1, एसटी-2, एसटी-3) अब भारत सरकार की ओर से पेटेंट की गई हैं। यह कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि है, जिसने राजस्थान को देश में अग्रणी स्थिति पर स्थापित किया है।

विश्व में पिंड़ खजूर की लगभग 150 किस्में और भारत में 15 किस्में पाई जाती हैं। डॉ. सैनी ने पौधे के अंकुरण से लेकर फल आने तक गहन अनुसंधान कर तीन किस्मों को विकसित किया। इसके बाद कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, बीकानेर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने इन किस्मों का परीक्षण और प्रमाणन किया। तीन किस्मों का मुख्य उद्देश्य किसानों को पोषक तत्वों से भरपूर खजूर के फल उपलब्ध कराना है।

देश में पहली बार स्वदेशी पोषक खजूर

यह नई किस्म राजस्थान में स्थानीय स्तर पर उगाई जा सकेगी, जिससे अब किसानों और कृषि विशेषज्ञों के लिए देश में पहली बार स्वदेशी पोषक खजूर उपलब्ध होगा। इससे अब विदेशी आयात की आवश्यकता भी कम होगी। आवां निवासी डॉ. सैनी को उनके योगदान के लिए कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने डॉक्टर मानद उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया है। इस उपलब्धि पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य प्रदेश पदाधिकारियों की ओर से पूर्व मंत्री डॉ. प्रभुलाल सैनी को पुष्प गुच्छ भेंटकर बधाई दी गई।

उत्पादन, विपणन और आयात का अधिकार

भारत सरकार ने पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम 2001 के तहत एसटी-1, एसटी-2 और एसटी-3 किस्मों के उत्पादन, विपणन, वितरण, आयात व निर्यात सहित किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने का अधिकार भी प्रदान किया है।अब ये तीन किस्में टिश्यू कल्चर के माध्यम से देशभर की निजी और सरकारी लैब में तैयार की जाएंगी। इस नवाचार से राजस्थान कृषि क्षेत्र में नई पहचान और किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Four-Lane Road: राजस्थान में यहां बनेगा 60KM लंबा मेगा हाईवे, 3 बाईपास और फ्लाईओवर से रफ्तार पकड़ेगा ट्रैफिक; 862 करोड़ होंगे खर्च
अलवर
four-lane road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 02:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री का कमाल, किसानों के लिए पोषक खजूर की नई किस्मों का रास्ता साफ; होगा बड़ा फायदा

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk: यूरिया के कट्टों में छिपाकर ला रहे थे विस्फोटक, ट्रैक्टर लगाकर रोका रास्ता; अब तस्करी नेटवर्क की खुलेगी परतें

Tonk Explosive Smuggling
टोंक

Tonk News: नववर्ष से पहले दहशत की दस्तक, कार से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां

explosives, explosives in Rajasthan, explosives in Tonk, explosives in Bundi, explosives seized in Tonk, Tonk news, Bundi news, Rajasthan news, विस्फोटक, विस्फोटक इन राजस्थान, टोंक में विस्फोटक, बूंदी में विस्फोटक, टोंक में विस्फोटक जब्त, टोंक न्यूज, बूंदी न्यूज, राजस्थान न्यूज
टोंक

टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार

टोंक

Year Ender 2025: बीसलपुर ने दी खुशी… बनास का हादसा दे गया दर्द; नए साल में उम्मीदों की आहट

tonk-news-1
टोंक

kite flying: राजस्थान के इस जिले में पतंगबाजी के लिए समय सीमा तय, चाइनीज मांझे पर लगाया प्रतिबंध

kite-flying
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.