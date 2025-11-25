Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Teacher Bharti: 3rd ग्रेड शिक्षकों के 7500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 6 दिसंबर, जानें कब होंगे एग्जाम

Rajasthan Govt Jobs: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2025 के लिए 7759 पदों पर आवेदन शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवार 6 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 25, 2025

Govt Jobs

फोटो: पत्रिका

3rd Grade Teacher Bharti: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में कुल 7759 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। ऐसे में राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देखने वाला युवा इस भर्ती का फॉर्म लास्ट डेट से पहले भर सकते हैं।

Education Qualification In Teacher Bharti: जानें शैक्षणिक योग्यता

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (कक्षा 1 से 5 तक) लेवल-1 भर्ती के लिए योग्यता 12वीं पास के साथ D.El.Ed या BSTC और REET पास होना आवश्यक है।

वहीं कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापक यानी लेवल-2 के लिए स्नातक के साथ B.Ed या B.El.Ed और REET पास होना जरूरी है।

Age Limit In 3rd Grade Teacher Recruitment: 18 से 40 साल के कर सकते हैं अप्लाई

आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी।

Govt Job Exam Pattern: ये रहेगा परीक्षा का पैटर्न

चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और फाइनल मेरिट लिस्ट शामिल है। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक 300 होंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा का समय 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित किया गया है।

3rd Grade Teacher Exam Date: नोट कर लें जरूरी तारीखें

आवेदन शुरू: 7 नवंबर 2025

आवेदन की लास्ट डेट: 6 दिसंबर 2025

एग्जाम डेट: 17 से 21 जनवरी 2026

Updated on:

25 Nov 2025 12:34 pm

Published on:

25 Nov 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Teacher Bharti: 3rd ग्रेड शिक्षकों के 7500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 6 दिसंबर, जानें कब होंगे एग्जाम

