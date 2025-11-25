Rajasthan Teacher Bharti: 3rd ग्रेड शिक्षकों के 7500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 6 दिसंबर, जानें कब होंगे एग्जाम

3rd Grade Teacher Bharti: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में कुल 7759 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। ऐसे में राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देखने वाला युवा इस भर्ती का फॉर्म लास्ट डेट से पहले भर सकते हैं।