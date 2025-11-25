Rajasthan Teacher Bharti: 3rd ग्रेड शिक्षकों के 7500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 6 दिसंबर, जानें कब होंगे एग्जाम

फोटो: पत्रिका
3rd Grade Teacher Bharti: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में कुल 7759 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। ऐसे में राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देखने वाला युवा इस भर्ती का फॉर्म लास्ट डेट से पहले भर सकते हैं।
प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (कक्षा 1 से 5 तक) लेवल-1 भर्ती के लिए योग्यता 12वीं पास के साथ D.El.Ed या BSTC और REET पास होना आवश्यक है।
वहीं कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापक यानी लेवल-2 के लिए स्नातक के साथ B.Ed या B.El.Ed और REET पास होना जरूरी है।
आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी।
चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और फाइनल मेरिट लिस्ट शामिल है। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक 300 होंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा का समय 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित किया गया है।
आवेदन शुरू: 7 नवंबर 2025
आवेदन की लास्ट डेट: 6 दिसंबर 2025
एग्जाम डेट: 17 से 21 जनवरी 2026
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग