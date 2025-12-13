Forest Guard Paper Leak: वनरक्षक भर्ती 2020 परीक्षा का प्रिंटिंग प्रेस से ऐसे चुराया पेपर, आरोपी जबराराम ने 1.50 करोड़ रुपए में बेचा पेपर

मिली जानकारी के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस में खिलान सिंह लेबर सप्लाई का काम करता था और प्रिंटिंग से जुड़ा पूरा काम उसकी लेबर ही संभालती थी।​ जिनकी मदद से खिलान सिंह पेपर चोरी करने में कामयाब रहा। प्लानिंग के तहत खिलान सिंह ने पेपर चोरी करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस के स्टाफ को शामिल कर लिया। पेपर गंदा कर पहले उसे डिस्ट्रॉय बॉक्स में डाला गया और वहां से बड़ी चालाकी से नष्ट किए पेपर से एक दूसरे पेपर को बदलकर पेपर चोरी कर लिया गया। अब प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के नाम सामने आने पर एसओजी उनकी तलाश में जुट गई है।