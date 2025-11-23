Rajasthan Congress: राजस्थान में कांग्रेस के 12 MLA और 5 पूर्व विधायक बने जिलाध्यक्ष, 8 नेताओं को फिर मौका

1 अजमेर ग्रामीण विकास चौधरी

2 अजमेर शहर राजकुमार जयपाल

3 अलवर प्रकाश गंगावत

4 बालोतरा प्रियंका मेघवाल

5 बांसवाड़ा अर्जुन सिंह बामनिया

6 बाड़मेर लक्ष्मण सिंह गोदारा

7 ब्यावर किशोर चौधरी

8 भरतपुर दिनेश सिंह सुपा

9 भीलवाड़ा ग्रामीण रामलाल जाट

10 भीलवाड़ा शहर शिवराम खटीक

11 बीकानेर ग्रामीण बिश्नाराम सियाग

12 बीकानेर शहर मदन गोपाल मेघवाल

13 बूंदी महावीर मीणा

14 चित्तौड़गढ़ प्रमोद सिंह सिसोदिया

15 चूरू मनोज मेघवाल

16 दौसा रामजीलाल ओड

17 डीडवाना-कुचामन जाकिर हुसैन गेसावत

18 डीग राजीव सिंह

19 धौलपुर संजय कुमार जाटव

20 डूंगरपुर गणेश घोघरा

21 हनुमानगढ़ मनीष मकस्सर

22 जयपुर ग्रामीण (पूर्व) गोपाल मीणा

23 जयपुर ग्रामीण (पश्चिम) विद्याधर चौधरी

24 जैसलमेर अमरदीन फकीर

25 जालोर रमीला मेघवाल

26 झुंझुनूं रीटा चौधरी

27 जोधपुर ग्रामीण गीता बरवाड़ा

28 जोधपुर शहर ओमकार वर्मा

29 करौली घनश्याम महार

30 खैरथल-तिजारा बलराम यादव

31 कोटा ग्रामीण भानु प्रताप सिंह

32 कोटा शहर राखी गौतम

33 कोटपूतली-बहरोड़ इंद्राज गुर्जर

34 नागौर हनुमान राम बांगड़ा

35 नीमकाथाना गोविंद नारायण घसिया

36 पाली शिशुपाल सिंह

37 फलोदी मोहम्मद सलीम नागौरी

38 सलूंबर परमानंद मेहता

39 सवाईमाधोपुर इंदिरा मीना

40 सीकर सुनीता गठाला

41 सिरोही लीलाराम गरासिया

42 श्रीगंगानगर रुपिंदर सिंह कून्नर

43 टोंक सैय्यद सऊद सैदी

44 उदयपुर ग्रामीण रघुवीर सिंह मीणा