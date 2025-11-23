Rajasthan Congress: राजस्थान में कांग्रेस के 12 MLA और 5 पूर्व विधायक बने जिलाध्यक्ष, 8 नेताओं को फिर मौका

सुखजिंदर सिंह रंधावा गोविंद सिंह डोटासरा। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए 50 में से 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी। 12 विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, पांच पूर्व विधायकों को भी जिला संगठन की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर सहित कई जगह पुराने चेहरों को फिर से मौका मिला है।
नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने के साथ ही प्रदेश की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं, जयपुर शहर सहित पांच जिलाध्यक्षों की घोषणा पर एक नाम पर सहमति नहीं बनने से अटक गई है। खास बात ये रही कि राजस्थान के दिग्गज नेता अपने समर्थकों को जिलाध्यक्ष बनाने में काफी हद तक सफल रहे।
राजस्थान कांग्रेस ने 12 मौजूदा विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया है। जयपुर ग्रामीण वेस्ट से विद्याधर सिंह चौधरी, डीडवाना-कुचामन से जाकिर हुसैन गैसावत, जोधपुर ग्रामीण से गीता बरवड़, सवाईमाधोपुर से इंद्रा मीणा, करौली से घनश्याम मेहर, बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह बामणिया, श्रीगंगानगर से रूपिंदर सिंह कुन्नर, धौलपुर से संजय जाटव, चूरू से मनोज मेघवाल, अजमेर ग्रामीण से विधायक विकास चौधरी, डूंगरपुर से गणेश घोघरा, झुंझुनूं से रीटा चौधरी को जिलाध्यक्ष बनाया है।
प्रदेश के 5 जिलों में कांग्रेस के पूर्व विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। भीलवाड़ा ग्रामीण से पूर्व मंत्री रामलाल जाट, जयपुर ग्रामीण पूर्व से गोपाल मीणा, कोटपूतली बहरोड़ से इंद्राज गुर्जर, उदयपुर ग्रामीण से रघुवीर मीणा और अजमेर शहर में राजकुमार जयपाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सहित 8 जिलों में पुराने जिलाध्यक्षों को फिर से मौका दिया गया है। सीकर से सुनीता गठाला, जयपुर ग्रामीण से पूर्व विधायक गोपाल मीणा, दौसा से रामजीलाल ओड, भरतपुर से दिनेश सिंह सूपा, कोटा ग्रामीण से भानुप्रताप सिंह, बीकानेर ग्रामीण से बिशनाराम सियाग और उदयपुर शहर से फतेह सिंह राठौड़ को फिर से जिलाध्यक्ष बनाया है। वहीं, नागौर के जिलाध्यक्ष रहे जाकिर हुसैन गैसावत को अब कुचामन-डीडवाना का जिलाध्यक्ष बनाया है।
|श्रेणी
|संख्या
|विधायक
|12
|नए चेहरे
|37
|पुनः बने
|08
|सामान्य वर्ग
|08
|अल्पसंख्यक
|04
|SC
|09
|ST
|08
|OBC
|16
|महिला
|07
कांग्रेस ने इस बार जिलाध्यक्षों के लिए पर्यवेक्षकों से रायशुमारी करवाई थी। हर जिले से 6-6 नेताओं का पैनल तैयार कर रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट व अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। इसके बाद राहुल गांधी को सिंगल नाम का पैनल भेजा गया।
|क्रमांक
|जिला
|अध्यक्ष
|1
|अजमेर ग्रामीण
|विकास चौधरी
|2
|अजमेर शहर
|राजकुमार जयपाल
|3
|अलवर
|प्रकाश गंगावत
|4
|बालोतरा
|प्रियंका मेघवाल
|5
|बांसवाड़ा
|अर्जुन सिंह बामनिया
|6
|बाड़मेर
|लक्ष्मण सिंह गोदारा
|7
|ब्यावर
|किशोर चौधरी
|8
|भरतपुर
|दिनेश सिंह सुपा
|9
|भीलवाड़ा ग्रामीण
|रामलाल जाट
|10
|भीलवाड़ा शहर
|शिवराम खटीक
|11
|बीकानेर ग्रामीण
|बिश्नाराम सियाग
|12
|बीकानेर शहर
|मदन गोपाल मेघवाल
|13
|बूंदी
|महावीर मीणा
|14
|चित्तौड़गढ़
|प्रमोद सिंह सिसोदिया
|15
|चूरू
|मनोज मेघवाल
|16
|दौसा
|रामजीलाल ओड
|17
|डीडवाना-कुचामन
|जाकिर हुसैन गेसावत
|18
|डीग
|राजीव सिंह
|19
|धौलपुर
|संजय कुमार जाटव
|20
|डूंगरपुर
|गणेश घोघरा
|21
|हनुमानगढ़
|मनीष मकस्सर
|22
|जयपुर ग्रामीण (पूर्व)
|गोपाल मीणा
|23
|जयपुर ग्रामीण (पश्चिम)
|विद्याधर चौधरी
|24
|जैसलमेर
|अमरदीन फकीर
|25
|जालोर
|रमीला मेघवाल
|26
|झुंझुनूं
|रीटा चौधरी
|27
|जोधपुर ग्रामीण
|गीता बरवाड़ा
|28
|जोधपुर शहर
|ओमकार वर्मा
|29
|करौली
|घनश्याम महार
|30
|खैरथल-तिजारा
|बलराम यादव
|31
|कोटा ग्रामीण
|भानु प्रताप सिंह
|32
|कोटा शहर
|राखी गौतम
|33
|कोटपूतली-बहरोड़
|इंद्राज गुर्जर
|34
|नागौर
|हनुमान राम बांगड़ा
|35
|नीमकाथाना
|गोविंद नारायण घसिया
|36
|पाली
|शिशुपाल सिंह
|37
|फलोदी
|मोहम्मद सलीम नागौरी
|38
|सलूंबर
|परमानंद मेहता
|39
|सवाईमाधोपुर
|इंदिरा मीना
|40
|सीकर
|सुनीता गठाला
|41
|सिरोही
|लीलाराम गरासिया
|42
|श्रीगंगानगर
|रुपिंदर सिंह कून्नर
|43
|टोंक
|सैय्यद सऊद सैदी
|44
|उदयपुर ग्रामीण
|रघुवीर सिंह मीणा
|45
|उदयपुर शहर
|फतेह सिंह राठौड़
