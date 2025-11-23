Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Congress: राजस्थान में कांग्रेस के 12 MLA और 5 पूर्व विधायक बने जिलाध्यक्ष, 8 नेताओं को फिर मौका

Congress District Presidents: राजस्थान कांग्रेस ने 12 मौजूदा विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया है। वहीं, पांच पूर्व विधायकों को भी जिला संगठन की कमान सौंपी गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 23, 2025

Sukhjinder-Singh-Randhawa-Govind-Singh-Dotasara

सुखजिंदर सिंह रंधावा गोविंद सिंह डोटासरा। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए 50 में से 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी। 12 विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, पांच पूर्व विधायकों को भी जिला संगठन की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर सहित कई जगह पुराने चेहरों को फिर से मौका मिला है।

नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने के साथ ही प्रदेश की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं, जयपुर शहर सहित पांच जिलाध्यक्षों की घोषणा पर एक नाम पर सहमति नहीं बनने से अटक गई है। खास बात ये रही कि राजस्थान के दिग्गज नेता अपने समर्थकों को जिलाध्यक्ष बनाने में काफी हद तक सफल रहे।

12 विधायक बने जिलाध्यक्ष

राजस्थान कांग्रेस ने 12 मौजूदा विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया है। जयपुर ग्रामीण वेस्ट से विद्याधर सिंह चौधरी, डीडवाना-कुचामन से जाकिर हुसैन गैसावत, जोधपुर ग्रामीण से गीता बरवड़, सवाईमाधोपुर से इंद्रा मीणा, करौली से घनश्याम मेहर, बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह बामणिया, श्रीगंगानगर से रूपिंदर सिंह कुन्नर, धौलपुर से संजय जाटव, चूरू से मनोज मेघवाल, अजमेर ग्रामीण से विधायक विकास चौधरी, डूंगरपुर से गणेश घोघरा, झुंझुनूं से रीटा चौधरी को जिलाध्यक्ष बनाया है।

5 पूर्व विधायक भी बने जिलाध्यक्ष

प्रदेश के 5 जिलों में कांग्रेस के पूर्व विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। भीलवाड़ा ग्रामीण से पूर्व मंत्री रामलाल जाट, जयपुर ग्रामीण पूर्व से गोपाल मीणा, कोटपूतली बहरोड़ से इंद्राज गुर्जर, उदयपुर ग्रामीण से रघुवीर मीणा और अजमेर शहर में राजकुमार जयपाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

8 जिलों में पुराने जिलाध्यक्षों को फिर से मौका

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सहित 8 जिलों में पुराने जिलाध्यक्षों को फिर से मौका दिया गया है। सीकर से सुनीता गठाला, जयपुर ग्रामीण से पूर्व विधायक गोपाल मीणा, दौसा से रामजीलाल ओड, भरतपुर से दिनेश सिंह सूपा, कोटा ग्रामीण से भानुप्रताप सिंह, बीकानेर ग्रामीण से बिशनाराम सियाग और उदयपुर शहर से फतेह सिंह राठौड़ को फिर से जिलाध्यक्ष बनाया है। वहीं, नागौर के जिलाध्यक्ष रहे जाकिर हुसैन गैसावत को अब कुचामन-डीडवाना का जिलाध्यक्ष बनाया है।

ये है गणित

श्रेणीसंख्या
विधायक12
नए चेहरे37
पुनः बने08
सामान्य वर्ग08
अल्पसंख्यक04
SC09
ST08
OBC16
महिला07

रायशुमारी के बाद बनाया गया था पैनल

कांग्रेस ने इस बार जिलाध्यक्षों के लिए पर्यवेक्षकों से रायशुमारी करवाई थी। हर जिले से 6-6 नेताओं का पैनल तैयार कर रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट व अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। इसके बाद राहुल गांधी को सिंगल नाम का पैनल भेजा गया।

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट

क्रमांकजिलाअध्यक्ष
1अजमेर ग्रामीणविकास चौधरी
2अजमेर शहरराजकुमार जयपाल
3अलवरप्रकाश गंगावत
4बालोतराप्रियंका मेघवाल
5बांसवाड़ाअर्जुन सिंह बामनिया
6बाड़मेरलक्ष्मण सिंह गोदारा
7ब्यावरकिशोर चौधरी
8भरतपुरदिनेश सिंह सुपा
9भीलवाड़ा ग्रामीणरामलाल जाट
10भीलवाड़ा शहरशिवराम खटीक
11बीकानेर ग्रामीणबिश्नाराम सियाग
12बीकानेर शहरमदन गोपाल मेघवाल
13बूंदीमहावीर मीणा
14चित्तौड़गढ़प्रमोद सिंह सिसोदिया
15चूरूमनोज मेघवाल
16दौसारामजीलाल ओड
17डीडवाना-कुचामनजाकिर हुसैन गेसावत
18डीगराजीव सिंह
19धौलपुरसंजय कुमार जाटव
20डूंगरपुरगणेश घोघरा
21हनुमानगढ़मनीष मकस्सर
22जयपुर ग्रामीण (पूर्व)गोपाल मीणा
23जयपुर ग्रामीण (पश्चिम)विद्याधर चौधरी
24जैसलमेरअमरदीन फकीर
25जालोररमीला मेघवाल
26झुंझुनूंरीटा चौधरी
27जोधपुर ग्रामीणगीता बरवाड़ा
28जोधपुर शहरओमकार वर्मा
29करौलीघनश्याम महार
30खैरथल-तिजाराबलराम यादव
31कोटा ग्रामीणभानु प्रताप सिंह
32कोटा शहरराखी गौतम
33कोटपूतली-बहरोड़इंद्राज गुर्जर
34नागौरहनुमान राम बांगड़ा
35नीमकाथानागोविंद नारायण घसिया
36पालीशिशुपाल सिंह
37फलोदीमोहम्मद सलीम नागौरी
38सलूंबरपरमानंद मेहता
39सवाईमाधोपुरइंदिरा मीना
40सीकरसुनीता गठाला
41सिरोहीलीलाराम गरासिया
42श्रीगंगानगररुपिंदर सिंह कून्नर
43टोंकसैय्यद सऊद सैदी
44उदयपुर ग्रामीणरघुवीर सिंह मीणा
45उदयपुर शहरफतेह सिंह राठौड़

Updated on:

23 Nov 2025 09:40 am

Published on:

23 Nov 2025 09:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Congress: राजस्थान में कांग्रेस के 12 MLA और 5 पूर्व विधायक बने जिलाध्यक्ष, 8 नेताओं को फिर मौका

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में टमाटर पहुंचा 55 रुपए, हरी मटर भी ​बिक रही महंगी

जयपुर

जयपुर

Patrika National Book Fair: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘गीता विज्ञान उपनिषद’ पर संवाद

Patrika National Book Fair
जयपुर

Rajasthan Congress: जयपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का नाम ऐनवक्त पर अटका, जानें फाइनल नाम पर क्यों लगा ब्रेक?

Jaipur-city-Congress
जयपुर

Amyra Death Case: अमायरा को न्याय दिलाने की मांग, मां-पिता के साथ सैकड़ों अभिभावक कैंडल लेकर सड़क पर निकले

Amyra Death Case
जयपुर
