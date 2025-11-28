Rajasthan: भगवान शिव को 7 दिन की नोटिस देने वाला अधिकारी निलंबित, सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हुई कार्रवाई

मामला जयपुर के वैशाली नगर इलाके से जुड़ा है, जहां सड़क चौड़ीकरण के कार्य के दौरान JDA टीम ने कई दुकानों और मकानों को अतिक्रमण मानते हुए नोटिस चस्पा किए थे। इसी क्रम में गांधी पथ पर स्थित भगवान शिव मंदिर को भी 'अवैध निर्माण' की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। नोटिस किसी व्यक्ति, समिति या प्रबंधक के नाम न होकर सीधे 'भगवान शिव मंदिर' के नाम जारी किया गया था और उसमें 7 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दर्ज थे।