राजस्थान के इस सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले ने पकड़ा ​तूल, अब नया स्टाफ लगाने की उठी मांग

अभिभावकों ने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षा अधिकारियों को प्रतिमाह निरीक्षण का लक्ष्य तय कर रखा है। सीबीईईओ को 10 और एसीबीईईओ व संदर्भ शिक्षकों को 12-12 स्कूलों का निरीक्षण करना होता है। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार भी निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण में शैक्षणिक स्तर कमजोर होना, पोषाहार में अनियमितता, शिक्षकों द्वारा मोबाइल का उपयोग जैसी खामियाँ सामने आती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नोटिस तक नहीं दिए जाते। जुलाई में एसीबीईईओ ने 58 स्कूलों, अगस्त में 8, सितम्बर में 7 और अक्टूबर में 6 स्कूलों का निरीक्षण किया था। सीबीईईओ ने भी मॉडल स्कूल का दो बार निरीक्षण किया, फिर भी खामियां नजरअंदाज कर दी गईं।