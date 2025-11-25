Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

राजस्थान के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में नया खुलासा, प्रिंसिपल भी कमरे में बुलाता… रात में भेजता था मैसेज

Rajasthan Govt School: राजस्थान के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में नया खुलासा हुआ है।

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Nov 25, 2025

girl-student-molestation-case

पत्रिका फाइल फोटो

सवाईमाधोपुर/खण्डार। राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच करने पहुंची तीन सदस्यीय कमेटी के सामने छात्राओं ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने बताया कि प्रधानाचार्य उन्हें कमरे में अकेला बुलाता था, सोशल मीडिया आईडी मांगता था और रात में व्हाट्सएप संदेश भेजकर दबाव बनाता था। शिकायत सही पाए जाने पर ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य मुकेश कौशल को एपीओ कर दिया और उनका मुख्यालय सीडीईओ कार्यालय निर्धारित किया गया।

गौरतलब है कि 13 नवम्बर को विद्यालय की कक्षा 7वीं की छात्राओं ने शिक्षक अब्दुल मारूफ के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी कि वह कॉपियों में नम्बर बढ़ाने के बहाने कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ करता है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शिक्षक की पिटाई की थी, बाद में पुलिस ने मामला शांत कराया। अब जांच टीम के सामने प्रधानाचार्य के खिलाफ भी छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई है।

उच्चाधिकारियों को भेजी जांच रिपोर्ट

तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने रिपोर्ट जिला कलक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), समग्र शिक्षा के एडीपीसी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खण्डार को सौंपी है। वहीं जांच कमेटी की ओर से सीबीईईओ को सौंपे गए बंद लिफाफे अभी तक नहीं खोले गए हैं। अधिकारियों की संवेदनहीनता और लापरवाही के चलते रिपोर्ट दबाने की कोशिश का आरोप लग रहा है।

सीबीईईओ रामनाथी मीणा ने कहा कि वह दोनों दिन मुख्यालय पर नहीं थीं, इसलिए जानकारी एसीबीईईओ के पास है। वहीं एसीबीईईओ सुनील सिंहल ने बताया कि लिफाफा कार्यालय के लिपिक नूतन के पास है, जिसे अभी तक उन्हें नहीं सौंपा गया है।

लगाए थे गंभीर आरोप

जांच टीम में राबाउमावि प्रधानाचार्य विभा मीणा, बहरावण्डा कलां प्रधानाचार्य मुकेश गुप्ता और मेई खुर्द के दीपक गुप्ता शामिल थे। रिपोर्ट में विभिन्न कक्षाओं की छात्राओं ने लिखित रूप से बताया कि प्रधानाचार्य उन्हें महीनों से कमरे में अकेला बुलाकर छेड़छाड़ करता है और सोशल मीडिया आईडी मांगता है। शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक और प्रधानाचार्य दोनों के खिलाफ अलग-अलग फाइल बनाकर जिला कलक्टर व सीडीईओ के माध्यम से शिक्षा निदेशालय बीकानेर भेज दी गई हैं। निदेशक स्तर पर आगे की कार्रवाई होगी।

इनका कहना है

मॉडल स्कूल की अलग अलग कक्षाओं की छात्राओं ने जांच कमेटी के समक्ष प्रधानाचार्य पर छेड़छाड़ करने, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स की आईडी मांगने व वाट्सएप मैसेज के जरिए बात करने का दवाब बनाने की शिकायत की है। इस पर उसे एपीओ कर सीडीईओ कार्यालय लगा दिया है। प्रधानाचार्य व शिक्षक एपीओ के दौरान सीडीईओ कार्यालय में उपस्थिति दे रहे हैं। उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर व शिक्षाअधिकारियों ने शिक्षा निदेशक बीकानेर को भेज दी है।
-दिनेश गुप्ता, एडीपीसी, समग्र शिक्षा अभियान सवाईमाधोपुर।

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

