राजस्थान के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में नया खुलासा, प्रिंसिपल भी कमरे में बुलाता… रात में भेजता था मैसेज

जांच टीम में राबाउमावि प्रधानाचार्य विभा मीणा, बहरावण्डा कलां प्रधानाचार्य मुकेश गुप्ता और मेई खुर्द के दीपक गुप्ता शामिल थे। रिपोर्ट में विभिन्न कक्षाओं की छात्राओं ने लिखित रूप से बताया कि प्रधानाचार्य उन्हें महीनों से कमरे में अकेला बुलाकर छेड़छाड़ करता है और सोशल मीडिया आईडी मांगता है। शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक और प्रधानाचार्य दोनों के खिलाफ अलग-अलग फाइल बनाकर जिला कलक्टर व सीडीईओ के माध्यम से शिक्षा निदेशालय बीकानेर भेज दी गई हैं। निदेशक स्तर पर आगे की कार्रवाई होगी।