जयपुर में ATS-ANTF की ताबड़तोड़ कार्रवाई: स्टूडेंट्स को नशा सप्लाई करने वाले 35 ठिकानों पर दबिश, 1.93 लाख कैश और शराब बरामद

1 बिना सांसी पटेल कॉलोनी, शिवदासपुरा

2 सुधीर मालावत जानीपुर, टोंक

3 पिंकी सांसी कच्ची बस्ती, बरकत कॉलोनी, झोटवाड़ा

4 हीरा देवी पार्किंग गेट नंबर 2, गांधी नगर रेलवे स्टेशन

5 सुमन देवी वेद वाटिका, त्रिवेणी नगर, मानसरोवर

6 पारस जैन गोपी नगर कॉलोनी, 80 फीट रोड, सांगानेर

7 राधा सांसी मुहाना

8 राजेंद्र महेश नगर

9 सीमा सांसी ट्रांसपोर्ट नगर

10 रमेश सांसी उर्फ रामू सेक्टर 4, प्रताप नगर

11 आरती सांसी शिक्षा पथ, मानसरोवर

12 नगीन सेक्टर 17, प्रताप नगर

13 पूजा सांसी सुमेर नगर, मुहाना

14 मोहित गुर्जर कुशालपुर, चंदवाजी

15 विकास सांसी चतराला सर्कल के पास, सीतापुरा

16 कटीना सांसी माताजी मंदिर के पास, मालपुरा गेट

17 मुकेश सिंह सांसी मोहन नगर, गोविंदपुरा, सांगानेर सदर

18 अमर सिंह कच्ची बस्ती, दुर्गापुरा पुलिया

19 बीना सांसी जयशंकर कॉलोनी, मान्यावास

20 संध्या सांसी श्योपुर रोड, सेक्टर 06, प्रताप नगर

21 राधाकिशन दरोगा निवानिया, दूनी, टोंक