9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

जयपुर में ATS-ANTF की ताबड़तोड़ कार्रवाई: स्टूडेंट्स को नशा सप्लाई करने वाले 35 ठिकानों पर दबिश, 1.93 लाख कैश और शराब बरामद

जयपुर में विद्यार्थियों को नशे की सप्लाई रोकने के लिए एटीएस-एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 35 जगह दबिश दी। अभियान में 22 एफआईआर दर्ज हुईं और 22 आरोपी गिरफ्तार हुए।

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 09, 2025

Jaipur ATS-ANTF raids 35 spots

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन (फोटो- पत्रिका)

Jaipur News: जयपुर शहर में विद्यार्थियों के बीच नशा फैलाने वाले नेटवर्क पर एटीएस और एएनटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 35 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इस अभियान में कुल 22 एफआईआर दर्ज की गई और 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 1,93,610 रुपए नकद, मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद की गई।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन ने बताया कि शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों की अवैध सप्लाई की सूचनाओं के बाद आईजी विकास कुमार के निर्देशन में विशेष अभियान की तैयारी की गई। इसके लिए 35 टीमें गठित कर गुप्त सूचनाएं एकत्र की गईं।

एक साथ दबिश, अपराधियों में हड़कंप

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से 35 स्थानों पर एक ही समय में कार्रवाई की गई, जिससे अपराधियों को भागने का मौका नहीं मिला। 22 स्थानों से मादक पदार्थ, अवैध शराब और नकदी बरामद हुई। इसी क्रम में जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई।

यहां-यहां की गई कार्रवाई

कुल 22 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 15 प्रकरण मादक पदार्थों से और 7 अवैध शराब से संबंधित हैं। सांगानेर सदर में 02, रामनगरिया में 02, शिप्रापथ में 01, प्रतापनगर में 04, शिवदासपुरा में 02, मुहाना में 02, झोटवाड़ा में 01, चंदवाजी में 01, सांगानेर में 01, नारायण विहार में 01, ट्रांसपोर्ट नगर में 01, बजाज नगर में 01, करधनी में 01 और मोतीडूंगरी में 02 प्रकरण दर्ज हुए।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम और पते

क्रमआरोपी का नामपता / निवास स्थान
1बिना सांसीपटेल कॉलोनी, शिवदासपुरा
2सुधीर मालावतजानीपुर, टोंक
3पिंकी सांसीकच्ची बस्ती, बरकत कॉलोनी, झोटवाड़ा
4हीरा देवीपार्किंग गेट नंबर 2, गांधी नगर रेलवे स्टेशन
5सुमन देवीवेद वाटिका, त्रिवेणी नगर, मानसरोवर
6पारस जैनगोपी नगर कॉलोनी, 80 फीट रोड, सांगानेर
7राधा सांसीमुहाना
8राजेंद्रमहेश नगर
9सीमा सांसीट्रांसपोर्ट नगर
10रमेश सांसी उर्फ रामूसेक्टर 4, प्रताप नगर
11आरती सांसीशिक्षा पथ, मानसरोवर
12नगीनसेक्टर 17, प्रताप नगर
13पूजा सांसीसुमेर नगर, मुहाना
14मोहित गुर्जरकुशालपुर, चंदवाजी
15विकास सांसीचतराला सर्कल के पास, सीतापुरा
16कटीना सांसीमाताजी मंदिर के पास, मालपुरा गेट
17मुकेश सिंह सांसीमोहन नगर, गोविंदपुरा, सांगानेर सदर
18अमर सिंहकच्ची बस्ती, दुर्गापुरा पुलिया
19बीना सांसीजयशंकर कॉलोनी, मान्यावास
20संध्या सांसीश्योपुर रोड, सेक्टर 06, प्रताप नगर
21राधाकिशन दरोगानिवानिया, दूनी, टोंक
22अमरचंद सांसीओम शिव नगर, करधनी

Updated on:

09 Dec 2025 07:32 am

Published on:

09 Dec 2025 07:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में ATS-ANTF की ताबड़तोड़ कार्रवाई: स्टूडेंट्स को नशा सप्लाई करने वाले 35 ठिकानों पर दबिश, 1.93 लाख कैश और शराब बरामद

