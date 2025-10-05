जयपुर में पत्रकार समेत 2 गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग कर वसूली का आरोप, निजी चैनल पर चलाते थे नेगेटिव न्यूज



बता दें कि एसीपी (अशोक नगर) बालाराम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राम सिंह राजावत निवासी प्रताप नगर और जितेंद्र शर्मा निवासी वैशाली नगर हैं। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी नकारात्मक खबरें प्रसारित कर व्यावसायिक संस्थाओं को ब्लैकमेल करते थे। राम सिंह ने 250 से अधिक खबरें प्रसारित कर धमकियां दीं, जबकि जितेंद्र वसूली का काम करता था।