जयपुर में पत्रकार समेत 2 गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग कर वसूली का आरोप, निजी चैनल पर चलाते थे नेगेटिव न्यूज

पत्रकार समेत 2 गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
Jaipur News: राजधानी जयपुर में अशोक नगर थाना पुलिस ने एक निजी इलेक्ट्रॉनिक चैनल में काम कर चुके पत्रकार सहित दो आरोपियों को ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी नकारात्मक खबरें प्रसारित कर व्यावसायिक संस्थाओं को ब्लैकमेल करते थे।
बता दें कि मामला तब सामने आया जब एक निजी चैनल की ओर से चैनल के राजस्थान हेड आशीष दवे पर ब्लैकमेलिंग और वसूली का आरोप लगाकर अशोक नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई।
बता दें कि एसीपी (अशोक नगर) बालाराम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राम सिंह राजावत निवासी प्रताप नगर और जितेंद्र शर्मा निवासी वैशाली नगर हैं। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी नकारात्मक खबरें प्रसारित कर व्यावसायिक संस्थाओं को ब्लैकमेल करते थे। राम सिंह ने 250 से अधिक खबरें प्रसारित कर धमकियां दीं, जबकि जितेंद्र वसूली का काम करता था।
निजी चैनल के अधिकृत प्रतिनिधि संजू राज ने रिपोर्ट में कहा कि आशीष दवे ने चैनल के नाम का दुरुपयोग कर विभिन्न संस्थाओं से पैसों की मांग की। यदि मांगें पूरी नहीं होतीं तो चैनल पर उनके खिलाफ नकारात्मक खबरें प्रसारित करने की धमकी दी जाती थी।
धमकी के बाद नकारात्मक कंटेंट चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुआ, जिससे आम जनता में भ्रम फैला और निजी चैनल को आर्थिक और प्रतिष्ठात्मक नुकसान हुआ।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग