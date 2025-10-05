Rajasthan Weather Alert: 5-6 अक्टूबर को सभी जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 7-8 को ऐसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 5 और 6 अक्टूबर के लिए राज्यभर में भयंकर से अति भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है।

विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना नया मौसमी सिस्टम उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों को प्रभावित कर रहा है, जिससे राज्य के लगभग सभी जिलों में ताबड़तोड़ बरसात की संभावना है।