डिब्बों व थैलियों में बंद उत्पादों में बासी का दौर

शरीर की सबसे बड़ी आवश्यकता खान-पान है। शरीर ही समस्त सांसारिक कर्मों के सम्पादन का एक मात्र साधन है। इसी में मन, बुद्धि और आत्मा का निवास है। विदेशों में विशेषत: पश्चिमी देशों में खान-पान एकदम बिगड़ चुका है। आहार में आहार के तत्व ही नहीं रहे। सभी कुछ नकली हो चुका है। अनाज, सब्जियां, फल- दूध सभी नीरस हो गए। इस पर भी खाद्य या पेय वस्तुओं को रसायन के जोर से डिब्बों, बोतलों और थैलियों में बंद कर ज्यादा बासी या नकली बना दिया जाता है। हमारे यहां भी नकली और बासी का दौर चल पड़ा है। गांव अभी कुछ बचे हुए हैं। हमारे नेताओं की अनुकम्पा बनी रही तो समूचा देश एक दिन नकली या बासी हो जाएगा। खान-पान का तरीका या पकाने का तरीका पहले से ही यूरोप के देशों में परिष्कृत नहीं था। मुख्य आहार मांस को उबालकर या तलकर खाते रहते हैं। साथ में जिस ब्रेड का सहारा वे लेते हैं वह भी खमीर के प्रयोग के कारण पौष्टिक नहीं होती। मसालों में नमक और काली मिर्च के सिवाय कुछ चलन में नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से सलाद पर विशेष जोर दिया जाने लगा है। डॉक्टरों ने कुछ ऐसा समझा दिया है कि सलाद में अमृत होता है। वास्तविकता तो यह है कि कच्ची या अधपकी वस्तुएं पेट के लिए गुणकारी होने के बजाय हानिकारक होती है, परन्तु बीसवीं सदी में भी हमारे देश में सलाद, फैशन की चीज बन गया है। शादी-ब्याह, जीमण में सलाद की विशेष व्यवस्था की जाती है। शरीर के लिए तो अधपका अन्न, अधपकी या कच्ची सब्जियां सभी हानिकारक हैं। राजस्थान के मरुस्थली भागों में हरी सब्जियों का रिवाज कभी नहीं रहा। लेकिन उधर के रहने वालों का जीव आज भी देखिए, सबसे ज्यादा है। लम्बे-चौड़े कद, चौड़ी छाती, हट्टा-कट्टा बदन और लम्बी उम्र। जो लोग मोटर, टेलीविजन, टेलीफोन इत्यादि को क्वालिटी ऑफ लाइफ का प्रतीक मानते हैं, इनसे मुकाबला करें। यूरोप में भी लोग इन दिनों नैसर्गिक आहार की आवश्यकता को महसूस करने लगे हैं। रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों और डिब्बा बंद खान-पान से लोग ऊबने लगे हैं और दु:खी भी हैं।