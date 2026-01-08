दुश्मन की अब खैर नहीं, भारतीय सेना की ‘भैरव’ फोर्स तैयार, पहला प्रदर्शन 15 जनवरी को जयपुर में

भैरव बटालियनें पैरा स्पेशल फोर्सेज और नियमित इन्फैंट्री के बीच की खाई पाटने के लिए बनाई गई हैं। हर जवान ड्रोन संचालन, प्रेसिजन टार्गेटिंग और रियल कॉम्बैट में ड्रोन इस्तेमाल करने में माहिर है। ये यूनिट्स दुश्मन के गहरे ठिकानों पर सटीक हमले, टोही और निगरानी के लिए डिजाइन की गई हैं। अब तक 15 बटालियनें गठित हो चुकी हैं, जो दोनों सीमाओं (उत्तर और पश्चिम) पर तैनात हैं। निकट भविष्य में इन्हें बढ़ाकर 25 करने की योजना है।