8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

दुश्मन की अब खैर नहीं, भारतीय सेना की ‘भैरव’ फोर्स तैयार, पहला प्रदर्शन 15 जनवरी को जयपुर में

Bhairav Battalions: एक लाख ड्रोन वारियर्स दुश्मन को देंगे मात। आधुनिक युद्ध की नई ताकत। ड्रोन से लैस भैरव बटालियनें।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Jan 08, 2026

Indian Army Bhairav Force: जयपुर. भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जनवरी 2026 में सेना ने 'भैरव' नामक नई स्पेशल फोर्स बटालियनों का गठन किया, जिसमें एक लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर शामिल हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन-केंद्रित युद्ध इकाइयों में से एक है, जो हाइब्रिड और मल्टी-डोमेन थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई है।

Army Day Parade Jaipur 2026 में दिखाएंगी अपनी ताकत

भैरव बटालियनें पहली बार 15 जनवरी 2026 को जयपुर में आर्मी डे परेड में अपनी ताकत दिखाएंगी। यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य-तैयार सेना का प्रतीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि भैरव फोर्स दुश्मनों के लिए काल साबित होगी, क्योंकि ड्रोन युद्ध में भारत अब विश्व स्तर पर आगे है।

भैरव फोर्स की खासियतें: हाई-स्पीड ऑफेंसिव ऑपरेशंस

भैरव बटालियनें पैरा स्पेशल फोर्सेज और नियमित इन्फैंट्री के बीच की खाई पाटने के लिए बनाई गई हैं। हर जवान ड्रोन संचालन, प्रेसिजन टार्गेटिंग और रियल कॉम्बैट में ड्रोन इस्तेमाल करने में माहिर है। ये यूनिट्स दुश्मन के गहरे ठिकानों पर सटीक हमले, टोही और निगरानी के लिए डिजाइन की गई हैं। अब तक 15 बटालियनें गठित हो चुकी हैं, जो दोनों सीमाओं (उत्तर और पश्चिम) पर तैनात हैं। निकट भविष्य में इन्हें बढ़ाकर 25 करने की योजना है।

वैश्विक संघर्षों से सबक: ड्रोन बने गेम चेंजर

यूक्रेन-रूस जैसे हालिया युद्धों से प्रेरित होकर सेना ने यह बदलाव किया। भैरव यूनिट्स 'फाइट टुनाइट' की अवधारणा पर आधारित हैं। यानी कम नोटिस पर तुरंत एक्शन। कुछ बटालियनें 'सन्स ऑफ द सॉइल' कॉन्सेप्ट पर बनी हैं, जैसे राजस्थान की डेजर्ट बटालियन, जहां स्थानीय सैनिकों को इलाके की जानकारी का फायदा मिलता है। एक्सरसाइज अखंड प्रहार में इनकी क्षमता साबित हो चुकी है।

रुद्र ब्रिगेड्स का साथ: ऑल-आर्म्स इंटीग्रेशन

भैरव के साथ रुद्र ब्रिगेड्स भी गठित की गई हैं, जो इन्फैंट्री, आर्मर, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेज और ड्रोन को एक कमांड में जोड़ती हैं। यह सेना की बड़े रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है, जो तकनीक और स्पीड पर फोकस करता है।

ये भी पढ़ें

चौंकाने वाली खबर: इंसानों से ज्यादा ‘पानी पी’ रहा AI, आने वाले समय में पर्यावरण के लिए बन सकता है खतरा
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 03:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / दुश्मन की अब खैर नहीं, भारतीय सेना की ‘भैरव’ फोर्स तैयार, पहला प्रदर्शन 15 जनवरी को जयपुर में

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chinese Manjha Ban: “आसमान में उड़ती पतंग या मौत की डोर? सरकार का बड़ा और चौंकाने वाला फैसला”

Chinese manjha
जयपुर

School Holidays: शीतलहर का असर, राजस्थान के इन 18 जिलों में 9 और 10 जनवरी को भी स्कूलों की छुट्टी, देखें जिलों की सूची

School Holidays
जयपुर

संपादकीय: हिंसा की डरावनी तस्वीरों से निष्पक्ष चुनावों पर संदेह

ओपिनियन

Rajasthan GI Tag : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, अब तक प्रदेश के इतने उत्पादों को मिल चुका है जीआई टैग, जानिए नाम

Rajasthan Good news state 22 products have received GI tag Find out their names
जयपुर

Unique Love Story: फ्रांस की युवती को 10वीं फेल जयपुर के ऑटो ड्राइवर से हो गया था प्यार, अनोखी है ये लव स्टोरी, देखें वीडियो

Jaipur-Auto-Driver-Love-Story
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.