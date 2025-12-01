Rajasthan: रणथंभौर में गूंजी 3 नन्हे शावकों की किलकारी, बाघिन T-2307 पहली बार बनी मां; वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह

वन विभाग के अनुसार बाघिन टी-2307 लगभग तीन वर्ष की है और पहली बार मां बनी है। यह बाघिन सामान्यतः रणथंभौर के गैर-पर्यटन क्षेत्र कुंडेरा रेंज में विचरण करती है। वन अधिकारियों ने बताया कि टी-2307, रणथंभौर की मशहूर बाघिन टी-111 (शक्ति) की संतान है। शावकों की उम्र करीब तीन से चार माह बताई गई है।